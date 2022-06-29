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В Украине арестовали имущество российских компаний почти на 18 млн грн - Нацполиция
В коммерческое управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передано 94 универсальных контейнера, принадлежащих российским компаниям.
Об этом сообщает Национальная полиция.
По данным правоохранителей, фактические владельцы имущества полученный доход от его пользования выводят на счета российских и оффшорных компаний. Следовательно, эти средства могут использоваться для финансирования вооруженных сил РФ и других незаконных военных формирований.
Кроме того, во избежание принудительного изъятия объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов они могут вводить различные схемы и механизмы с целью сокрытия конечных собственников имущества.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"С целью предотвращения таких действий на 94 универсальных контейнера стоимостью почти 18 млн грн наложен арест. На данный момент продолжается передача имущества в коммерческое управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", - говорится в сообщении.
Напомним, по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям на общую сумму более 4,5 млрд грн.