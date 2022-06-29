В Украине арестовали имущество российских компаний почти на 18 млн грн - Нацполиция

В коммерческое управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передано 94 универсальных контейнера, принадлежащих российским компаниям.

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Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным правоохранителей, фактические владельцы имущества полученный доход от его пользования выводят на счета российских и оффшорных компаний. Следовательно, эти средства могут использоваться для финансирования вооруженных сил РФ и других незаконных военных формирований.

Кроме того, во избежание принудительного изъятия объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов они могут вводить различные схемы и механизмы с целью сокрытия конечных собственников имущества.

"С целью предотвращения таких действий на 94 универсальных контейнера стоимостью почти 18 млн грн наложен арест. На данный момент продолжается передача имущества в коммерческое управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", - говорится в сообщении.

Напомним, по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям на общую сумму более 4,5 млрд грн.