В Україні заарештували майно російських компаній на майже 18 млн грн - Нацполіція

В комерційне управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передано 94 універсальні контейнери, які належать російським компаніям.

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Про це повідомляє Національна поліція.

За даними правоохоронців, фактичні власники майна отриманий дохід від його користування виводять на рахунки російських та офшорних компаній. Відтак ці кошти можуть використовуватися для фінансування збройних сил РФ та інших незаконних військових формувань.

Окрім того, аби уникнути примусового вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, вони можуть запроваджувати різні схеми та механізми з метою приховування кінцевих власників майна.

"З метою унеможливлення таких дій на 94 універсальні контейнери вартістю майже 18 млн грн накладено арешт. Наразі триває передача майна в комерційне управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за клопотання прокурорів Офісу генпрокурора судом накладено арешт на майно, що належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн.