Украина арестовала еще 111 железнодорожных вагонов российских и белорусских предприятий

Полиция обнаружила активы российских и белорусских предприятий в виде 111 железнодорожных вагонов рыночной стоимостью около 80 миллионов гривен. Как сообщает Киевская городская прокуратура, на это имущество судом уже наложен арест.

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Отмечается, что оно было выявлено в ходе расследования производства по части 2 статьи 110-2 Уголовного кодекса по фактам финансирования действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти.

Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции осуществляют оперативное сопровождение расследования. Процессуальное руководство делом осуществляет Печерская окружная прокуратура Киева. Других подробностей правоохранители не приводят.

В свою очередь, как сообщил в опубликованном 8 июля интерью агентству "Интерфакс-Украина" прокурор Киева Олег Кипер, всего за четыре месяца войны были наложены аресты на имущество и активы компаний, конечными бенефициарами которых являются представители государства-агрессорана, на сумму свыше 7,9 миллиарда гривен.

В частности, арестовано 808 железнодорожных вагонов, 79 речных судов, 4 асфальтобетонных завода, 53 транспортных средства, 61 единицу строительной и 26 – сельскохозяйственной техники, корпоративные права 8 субъектов хозяйствования, 250 банковских счетов 23 субъектов хозяйствования, 8 земельных участков объектов недвижимости, 9,4 тысячи тонн газового конденсата, 94 миллиона кубометров природного газа и 1,1 тысячи тонн нефти.

По данным Кипера, суды уже вынесли постановления о передаче имущества в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА) на сумму свыше 3,5 миллиарда гривен, а по остальному имуществу на 4,2 миллиарда гривен ходатайство еще рассматриваются.

"В ходатайстве в суд по железнодорожным вагонам, например, мы прописали, что украинская железная дорога имеет право их использовать, пока АРМА не найдет управляющего на конкурсе. Так же по арестованной технике и автомобилям - просим суды до реализации АРМА своих полномочий предоставить возможность ВСУ использовать это имущество. Пусть оно работает на победу", - отметил он.

Напомним также, что 4 июля Офис генерального прокурора сообщили, что обеспечили арест 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 миллионов гривен с минеральными удобрениями на сумму более 350 миллионов гривен, принадлежащих предприятиям РФ и Белоруссии.

2 июля полиция сообщила об аресте 42 железнодорожных вагонов, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в России, в Сумской области. При этом указывалось, что в них "содержались опасные вещества, которые могли повлечь за собой чрезвычайную ситуацию".

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