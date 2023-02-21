В Украине появится первый общественный велопаркинг: в него инвестируют 5 миллионов гривен

Компания Glovo и Киевский городской совет подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает объединение усилий и ресурсов в восстановлении и развитии Киева, поддержке социально незащищенных слоев населения и развитии инфраструктуры города.

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Об этом сообщила пресс-служба Glovo.

В рамках сотрудничества компании и КГГА предусмотрено создание первого в Украине пересадного узла для велотранспорта. На его строительство Glovo выделяет пять миллионов гривен.

Пересадочный узел предполагает, что у киевлян будет возможность оставлять на целый день свои велосипеды на охраняемом паркинге возле метро по дороге на работу, а возвращаясь вечером, забирать их.

Велопарковку планируют построить на пересечении Оболонского проспекта с проспектом Степана Бандеры вблизи станции метро "Почайна" в Оболонском районе.

Это место выбрали из-за наличия велосипедов и возможности безопасно добраться велосипедом согласно Правилам дорожного движения. Решения принимали совместно с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА и ОО "Ассоциация велосипедистов Киева" – U-Cycle.

"Это не первый проект, который мы делаем с городскими администрациями, но самый масштабный. Мы знаем, как сильно Glovo изменил транспортную инфраструктуру города со своим появлением. Учитывая специфику нашей компании, нам важно, чтобы городская велоструктура развивалась. Этот проект очень резонирует с нашим бизнесом, и мы надеемся, что он станет одним из многих, которые улучшат жизнь в городе", – прокомментировала Марина Павлюк, генеральный директор Glovo в Украине.

Летом 2022 года Glovo также подписал Меморандумы с городскими администрациями Львова, Стрыя и Чернигова. Наибольшие инвестиции среди этих городов были привлечены именно в Чернигов, который серьезно пострадавл в результате боевых действий.

СПРАВКА:

Glovo – это технологическая платформа, позволяющая приобрести, доставить, передать любой предмет или продукт в пределах города. Компания, основанная в Барселоне, сегодня работает более чем в 1 500 городах в 25 странах мира на трех континентах — Европе, Центральной Азии, Африке. Ежемесячно во всем мире платформой Glovo пользуются более 5 млн пользователей, заказы доставляют более 70 тыс. курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 150 тыс. человек.

В Украине сервис Glovo приступил к работе в октябре 2018 года и до войны был представлен в 39 городах. В настоящее время сервис доступен в 35 городах.