В Україні з’явиться перший громадський велопаркінг: у нього інвестують 5 мільйонів гривень

Компанія Glovo та Київська міська рада підписали Меморандум про співпрацю. Документ передбачає об’єднання зусиль і ресурсів у відновленні та розвитку Києва, підтримці соціально незахищених верств населення та розвитку інфраструктури міста.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Glovo.

Зазначається, що у рамках співпраці компанії та КМДА передбачено створення першого в Україні пересадного вузла для велотранспорту. На його побудову Glovo виділяє п’ять мільйонів гривень.

Пересадний вузол передбачає, що у киян буде можливість залишати на цілий день свої велосипеди на охоронному паркінгу біля метро по дорозі на роботу, а повертаючись ввечері, забирати їх.

Велопарковку планують побудувати на перетині проспекту Оболонського з проспектом Степана Бандери поблизу станції метро "Почайна" в Оболонському районі.

Це місце обрали через наявність велосмуг та можливості безпечно дістатись його велосипедом згідно з Правилами дорожнього руху. Рішення приймали спільно з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА та ГО "Асоціація велосипедистів Києва" – U-Cycle.

"Це не перший проєкт, який ми робимо з міськими адміністраціями, але наймасштабніший. Ми знаємо, як сильно Glovo змінив транспортну інфраструктуру міста зі своєю появою. Враховуючи специфіку нашої компанії, нам важливо, щоб міська велоструктура розвивалась. Цей проєкт дуже резонує з нашим бізнесом, і ми сподіваємось, що він стане одним із багатьох, які покращать життя у місті", – прокоментувала Марина Павлюк, генеральна директорка Glovo в Україні.

Влітку 2022 року Glovo підписав також Меморандуми з міськими адміністраціями Львова, Стрия та Чернігова. Найбільші інвестиції серед цих міст були залучені саме до Чернігова, який серйозно постраждав внаслідок бойових дій.

ДОВІДКА:

Glovo — це технологічна платформа, яка дозволяє придбати, доставити, передати будь-який предмет чи продукт у межах міста. Компанія, що заснована у Барселоні, сьогодні працює у понад 1 500 містах у 25 країнах світу на трьох континентах — Європі, Центральній Азії, Африці. Щомісяця у всьому світі платформою Glovo користуються понад 5 млн користувачів, замовлення доставляють більше 70 тис. кур’єрів, а кількість асоційованих партнерів досягає 150 тис.

В Україні сервіс Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року та до війни був представлений у 39 містах. Наразі сервіс доступний у 35 містах.