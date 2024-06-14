Ukraine Recovery Conference 2024: в состав Консультативного совета бизнеса вошел СЕО "ИнтерХим"

11-12 июня 2024 г. в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины – Ukraine Recovery Conference 2024

В рамках этого мероприятия состоялось первое заседание Консультативного совета бизнеса (Business Advisory Council – BAC), в составе которого Украину представляли генеральный директор "ИнтерХим" Анатолий Редер и глава "Genesis" Владимир Многолетний.

Украинские бизнесмены присоединились к президентам таких глобальных компаний, как Northrup Grumman International, McDonalds, Siemens Energy, Kawasaki Heavy Industries, а также руководителям более десяти других международных компаний. Цель создания Business Advisory Council – укрепление инвестиционной привлекательности Украины и привлечение инвестиций в частный сектор.

Основная цель URC 2024 года: мобилизация международной поддержки для восстановления и модернизации Украины, привлечения частного сектора и инвестиций для экономического роста и проведения реформ.

Среди почетных спикеров: Президент Украины Владимир Зеленский, Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, а также представители правительств, крупного бизнеса и общественные активисты.

Члены Business Advisory Council for Ukraine и почетные спикеры Ukraine Recovery Conference 2024, photo:Felix Zahn/AA/photothek.de

По словам СЕО InterChem Анатолия Редера, Европа "болеет" Украиной в положительном смысле, что ощутимо во всех аспектах международной конференции. Он также добавил, что для Европы это цивилизационный вызов, который она сможет одолеть только с достижением победой Украины.