Ukraine Recovery Conference 2024: до складу Консультативної ради бізнесу увійшов СЕО “ІнтерХім”

11-12 червня 2024 року в Берліні відбулася міжнародна конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference 2024

У рамках цього заходу відбулося перше засідання Консультативної ради бізнесу (Business Advisory Council – BAC), у складі якої Україну представляли генеральний директор "ІнтерХім" Анатолій Редер та очільник "Genesis" Володимир Многолєтній.

Українські бізнесмени приєдналися до президентів таких глобальних компаній, як Northrup Grumman International, McDonalds, Siemens Energy, Kawasaki Heavy Industries, а також до керівників понад десяти інших міжнародних компаній. Мета створення Business Advisory Council – зміцнення інвестиційної привабливості України та залучення інвестицій до приватного сектору.

Основна ціль URC 2024: мобілізація міжнародної підтримки для відновлення та модернізації України, залучення приватного сектору та інвестицій для економічного зростання та проведення реформ.

Серед почесних спікерів: Президент України Володимир Зеленський, Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також представники урядів, великого бізнесу й громадські активісти.

Члени Business Advisory Council for Ukraine та почесні спікери Ukraine Recovery Conference 2024, photo:Felix Zahn/AA/photothek.de

За словами СЕО InterChem Анатолія Редера, Європа "хворіє" Україною в позитивному сенсі, що відчутно у всіх аспектах міжнародної конференції. Він також додав, що для Європи це цивілізаційний виклик, який вона зможе здолати лише з досягненням Україною перемоги.