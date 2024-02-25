263 обстрела Запорожской области, раненые в Харьковской и Херсонской областях: как прошла ночь в регионах

В ночь на 25 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось уничтожить 16 "шахидов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

Об этом сообщили в воздушных силах.

В Харьковской области оккупанты попали в ферму, погибли животные

Артиллерийские и минометные удары врага получили более 15 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Стрелка, Дом, Синковка, Петропавловка, Ивановка и др, сообщил глава области Олег Синегубов.

В Купянске во время обстрела РСЗО повреждено частное домовладение, в результате обстрела с. Петропавловка получил осколочные ранения 44-летний волонтер, госпитализированный в медицинское учреждение. В пгт. Приколотное в результате обстрела двумя КАБами повреждены складские помещения предприятия.

Также оккупанты нанесли артиллерийские удары по с. Казачья Лопань Харьковского района. Есть попадания в окрестностях населенного пункта. В с. Григоровка Великобурлукской общины в результате вражеских ударов КАБами разрушено здание магазина, повреждены 5 жилых домов, здание бывшего сельского совета, здание детского сада, помещение "Укрпочты".

В с. Лиман Волчанской общины в результате вражеских обстрелов РСЗО горело хозяйственное здание свинофермы на площади 600 м². Погибли 23 животных, 52 – удалось спасти.

В Херсонской области есть погибшая и раненые

За прошедшие сутки противник обстреливал Белозерку, Дорожное, Новоберислав, Гавриловку, Садовое, Станислав, Осокоровку и город Херсон, сообщил глава области Александр Прокудин.

Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения. Это 36-летняя женщина и мужчины, 50, 36, 45 и 39 лет.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов. В Херсоне зафиксированы обстрелы учебного заведения, админздания и объекта критической инфраструктуры.

В результате попаданий в населенных пунктах Белозерка, Станислав и Садовое Херсонского района повреждены газопровод, автомобиль и экскаватор. В Дорожном Херсонского района враг попал в учебное заведение.

На Николаевщине под огнем было три общины

В ночь с 24 на 25 февраля в Николаевской области ПВО уничтожило три БпЛА типа "Shahed-131/136". В Николаевском районе вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской общины. Также вчера и сегодня артиллерийские и минометные обстрелы подверглась акватории Очаковской общины.

В 13:30 враг нанес ракетный удар по открытой территории за пределами населенного пункта Радсадовской общины. Кроме того, сегодня в 03:39 зафиксирован артиллерийский обстрел населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет. В Баштанском районе обломками сбитого шахида повредили линию электропередач. В результате обесточено пять населенных пунктов. Ведутся работы по возобновлению электроснабжения.

На Днепропетровщине повреждено 15 домов

Весь день 24 февраля агрессор целил Никопольщину. Бил по райцентру, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах. Повреждены 15 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, линии электропередач, сообщили в ОВА.

Сегодня под ударом была Никопольщина. Агрессор направил дрон-камикадзе на райцентр. Повреждена хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.

В Запорожской области россияне в 263 раза обстреляли 10 населенных пунктов

24 февраля вражеский снаряд унес жизни 61-летней местной жительницы Гуляйполя. Из-за вражеского артобстрела в городе двое раненых - 33-летний мужчина и 71-летняя женщина. Они сейчас находятся в больнице, информируют в ОВА.

Рашисты устроили 3 авиационными снарядами по Роботиному, атаковали 60 беспилотниками Вольнянск, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачу и Роботино, совершили 14 РСЗО-обстрелов Новоданидовки, Малой Токмачки и Роботы.

186 артобстрелов пришлись по территории Таврического, Орехова, Новопндриевки, Малиновки, Малой Токмачки, Роботиного и других населенных пунктов.

Россияне ударили С-300 по Константиновке

В ночь на 25 февраля россияне ударили ракетами С-300 по Константиновке Донецкой области и разрушили железнодорожный вокзал, а также админздания, частные и многоквартирные дома. Ранен человек, сообщает полиция Донецкой области

За минувшие сутки оккупанты 7 раз открывали огонь по населенным пунктам Донбасса. Также под обстрелами находились Краматорский и Бахмутский районы.

В Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры

В результате российской атаки "Шахедами" утром 25 февраля зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры в Хмельницкой области, информирует первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.