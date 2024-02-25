263 обстріли Запорізької області, поранені на Харківщині і Херсонщині: як минула ніч в регіонах

У ніч на 25 лютого російські окупанти атакували територію України 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалося знищити 16 "шахідів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

На Харківщині окупанти поцілили у ферму, загинули тварини

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Хатище, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та ін, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

У Куп’янську під час обстрілу РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння, внаслідок обстрілу с. Петропавлівка зазнавав осколкових поранень 44-річний волонтер, госпіталізований до медичної установи. В смт. Приколотне внаслідок обстрілу двома КАБами пошкоджено складські приміщення підприємства.

Також окупанти завдали артилерійських ударів по с. Козача Лопань Харківського району. Є влучання на околицях населеного пункту. У с. Григорівка Великобурлуцької громади внаслідок ворожих ударів КАБами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено 5 житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочку, приміщення "Укрпошти".

В с. Лиман Вовчанської громади внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ горіла господарча будівля свиноферми на площі 600 м². Загинули 23 тварини, 52 - вдалося врятувати.

На Херсонщині є загибла та поранені

Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Шляхове, Новоберислав, Гаврилівку, Садове, Станіслав, Осокорівку та місто Херсон, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення. Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. У Херсоні зафіксовані обстріли навчального закладу, адмінбудівлі та об'єкта критичної інфраструктури.

Внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка, Станіслав та Садове Херсонського району пошкоджені газогін, автівка й екскаватор. У Шляховому Херсонського району ворог поцілив у навчальний заклад.

На Миколаївщині під вогнем були три громади

У ніч з 24 на 25 лютого на Миколаївщині ППО знищило три БпЛА типу "Shahed-131/136". У Миколаївському районі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Також вчора та сьогодні артилерійських та мінометних обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.

О 13:30 ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Радсадівської громади. Крім того, сьогодні о 03:39 зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає. У Баштанському районі уламками збитого шахіду пошкодили лінію електропередач. Внаслідок чого знеструмлено пʼять населених пунктів. Ведуться роботи з відновлення електропостачання.

На Дніпропетровщині пошкоджено 15 будинків

Увесь день 24 лютого агресор цілив по Нікопольщині. Бив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджені 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, лінії електропередач, повідомили в ОВА.

Сьогодні під ударом була Нікопольщина. Агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає.

У Запорізькій області росіяни 263 рази обстріляли 10 населених пунктів

24 лютого ворожий снаряд забрав життя 61-річної місцевої жительки Гуляйполя. Через ворожий артобстріл у місті двоє поранених - 33-річний чоловік та 71-річна жінка. Вони зараз у лікарні, інформують в ОВА.

Рашисти вгатили 3 авіаційними снарядами по Роботиному, атакували 60 безпілотниками Вільнянськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачу та Роботине, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Новоданидівки, Малої Токмачки й Роботиного.

186 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Новопндріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Роботиного та інших населених пунктів.

Росіяни вдарили С-300 по Костянтинівці

У ніч на 25 лютого росіяни вдарили ракетами С-300 по Констянтинівці Донецької області та зруйнували залізничний вокзал, а також адмінбудівлі, приватні та багатоквартирні будинки. Поранено людину, повідомляє поліція Донецької області

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по населених пунктах Донеччини. Також під обстрілами були Краматорський і Бахмутський райони.

На Хмельниччині пошкоджено об’єкт інфраструктури

Унаслідок російської атаки "Шахедами" вранці 25 лютого зафіксували пошкодження об'єкта інфраструктури у Хмельницькій області, інформує перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.