324 обстрела Запорожской области и погибшая на Херсонщине: как прошли сутки в регионах

Вечером оккупанты обстреляли населенный пункт в Херсонской области, в результате чего смертельные ранения получила 67-летняя женщина. В Запорожской области под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов, а в Харькове пострадали пять человек.

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На Харьковщине разрушены жилые дома

В Харькове из-за обстрела КАБами повреждены 5 частных домов, гаражный кооператив, многоквартирный дом, корпус учебного заведения. Пострадали пять человек, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Изюмском районе в селе Пески-Радьковские было попадание в предприятие.

В Купянском в селе Глушковка в результате обстрела ФАБ горела крыша жилого дома. В с. Ковшаровка в результате обстрела УМПБ Д-30 повреждены два дома и легковой автомобиль. Пострадали женщина и мужчина. В с. Кругляковка поврежден частный дом в результате обстрела из РСЗО. Пострадала женщина.

В Харьковском районе в с. Казачья Лопань поврежден легковой автомобиль. В с. Александровка в результате обстрела горел дом.

По Запорожской области враг ударил 324 раза

В течение суток оккупанты 324 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов. Враг нанес 8 авиаударов по Новоандреевке, Варваровке, Малой Токмачке, Левадному и Малиновке, сообщили в ОВА.

160 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Левадное и Малую Токмачку. 6 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку. 150 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного. Поступило 7 сообщений о разрушении жилья.

Николаевская область: враг нанес ракетный удар по промышленной инфраструктуре

Вечером, 27 июня, нанес ракетный удар по промышленной инфраструктуре в окрестностях населенного пункта. В результате чего возник пожар, который ликвидирован пожарными. Ранения получили два человека, они были госпитализированы. В настоящее время состояние пострадавших стабильное, сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Сегодня, 28 июня, в 03:25 обстрелы из РСЗО зафиксированы по Галицыновской общине. Возникло возгорание на территории вне населенного пункта, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Также в 05:20 и 05:37 обстрелы из артиллерии подверглась акватория Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области погибла женщина

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Антоновка, Александровка, Огромное, Станислав, Новодмитровка, Понятовка, Дарьевка, Приднепровское, Инженерное, Благовещенское, Берислав, Золота, Дорожное, Новоберислав, Осокоровка, Тягинка, Казацкое, Ольговка, Бургунка и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 17 частных домов. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, общепит, магазины и мастерскую. В результате обстрелов повреждены автомобиль "скорой" и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения. Кроме этого, вчера вечером оккупанты обстреляли населенный пункт, в результате чего смертельные ранения получила 67-летняя женщина.

Ночь на Днепропетровщине прошла без прилетов

С самого утра русская армия снова ударила по Никопольщине. Попала по райцентру дронами-камикадзе, информируют в ОВА.

Загорелся частный дом. Еще один – поврежден. Изуродовано хозяйственное сооружение. Погибших и пострадавших нет.