324 обстріли Запорізької області та загибла на Херсонщині: як минула доба в регіонах

Ввечері окупанти обстріляли населений пункт на Херсонщині, внаслідок чого смертельні поранення отримала 67-річна жінка. У Запорізької області під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, а у Харкові постраждали п’ятеро людей.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

На Харківщині зруйновано житлові будинки

У Харкові через обстріл КАБами пошкоджено 5 приватних будинків, гаражний кооператив, багатоквартирний будинок, корпус навчального закладу. Постраждали 5 людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Ізюмському районі в селі Піски-Радьківські було влучання в підприємство.

У Куп'янському в селі Глушківка внаслідок обстрілу ФАБ горів дах житлового будинку. У с. Ківшарівка внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджені два будинки та легковий автомобіль. Постраждали жінка та чоловік. У с. Кругляківка пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ. Постраждала жінка.

У Харківському районі в с. Козача Лопань пошкоджено легковий автомобіль. В с. Олександрівка внаслідок обстрілу горів будинок.

По Запорізькій області ворог вдарив 324 рази

Впродовж доби окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворог завдав 8 авіаударів по Новоандріївці, Варварівці, Малій Токмачці, Левадному та Малинівці, повідомили в ОВА.

160 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Левадне та Малу Токмачку. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 150 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла.

Миколаївська область: ворог завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі

Увечері, 27 червня, завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі на околицях населеного пункту. Внаслідок чого виникла пожежа, яку ліквідовано вогнеборцями. Поранень зазнали двоє людей, їх було госпіталізовано. Наразі стан постраждалих стабільний, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Сьогодні, 28 червня, о 03:25 обстріли з РСЗВ зафіксовано по Галицинівській громаді. Виникло займання на території поза межами населеного пункту, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Також о 05:20 та 05:37 обстрілів з артилерії зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Херсонщині загинула жінка

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Антонівка, Олександрівка, Велетенське, Станіслав, Новодмитрівка, Понятівка, Дар'ївка, Придніпровське, Інженерне, Благовіщенське, Берислав, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Шляхове, Новоберислав, Осокорівка, Тягинка, Козацьке, Ольгівка, Бургунка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 17 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини та майстерню. Внаслідок обстрілів пошкоджені автівка "швидкої" та приватні автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення. Окрім цього, учора ввечері окупанти обстріляли населений пункт, внаслідок чого смертельні поранення отримала 67-річна жінка.

Ніч на Дніпропетровщині минула без прильотів

Із самого ранку російська армія знову вдарила по Нікопольщині. Поцілила по райцентру дронами-камікадзе, інформують в ОВА.

Зайнявся приватний будинок. Ще один – пошкоджений. Понівечена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає.