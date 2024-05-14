Армия РФ атаковала КАБами жилые кварталы Харькова, в Харьковской и Херсонской областях есть погибшие: ситуация в регионах

В ночь на 14 мая российские оккупанты запустили ударные беспилотники и баллистическую ракету для удара по Украине. Воздушным силам удалось уничтожить все БПЛА противника. Утром захватчики нанесли удар по густонаселенным районам Харькова. В результате атаки пострадали четверо местных жителей.

ПВО сбила 18 вражеских "шахедов"

Как сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук, этой ночью россияне атаковали Украину 18 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из мыса Чауда и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.

В результате, защитники неба сбили все 18 вражеских "шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.

Россияне ударили КАБами по густонаселенному району Харькова

Утром вторника, 14 мая, российские оккупанты нанесли удар по густонаселенным районам Харькова. В результате атаки пострадали четверо местных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что удар по Киевскому району Харькова пришелся около 6:30.

Известно о 4 пострадавших в результате обстрела: у мужчины 52 года и 66-летней женщины острая реакция на стресс. Им предоставили помощь на месте. Также пострадали еще двое местных – женщины 56 и 38 лет.

Мэр города Игорь Терехов также уточнил, что оккупанты нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами. Одним ударом разрушены три гаража, еще несколько - повреждены.

Кроме того, второе попадание зафиксировано по открытой местности. Оба прилета – в густонаселенный район города.

В Харьковской области из-за обстрелов один человек погиб, 13 - ранены

Враг обстрелял более 30 населенных пунктов Харьковщины, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В Коротичах Харьковского района в результате российского обстрела ракетой Х-59 зафиксировано попадание в помещение предприятия, где получили ранения четыре человека, один человек погиб.

В Липцах в результате российских обстрелов получила ранение 70-летняя женщина.

В Волчанске в результате серии массированных обстрелов по разному виду вооружения повреждены частные дома. Пострадали четыре человека.

Захватчики за сутки 462 раза обстреляли Запорожскую область

В течение суток оккупанты 462 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг нанес авиационный удар по Малой Токмачке. 208 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Каменское. 21 обстрелом из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.

Еще 232 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Малиновки.

За сутки поступило 5 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области есть погибший и раненые

Российские войска за минувшие сутки атаковали десять населенных пунктов Херсонской области - один гражданский погиб, еще двое получили ранения, сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Под вражеским огнем и авиационными ударами находились Инженерное, Кизомис, Тягинка, Станислав, Новоберислав, Антоновка, Садовое, Берислав и Осокоровка. Ракетный удар с баллистического вооружения получил Херсон.

Войска РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 16 частных домов.

Также зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, административное здание, учебное заведение и припортовую инфраструктуру. Разрушены хозяйственные постройки и автомобили.

Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Херсонской областью два ударных беспилотника типа Shahed-131/136.

Захватчики обстреляли три общины на Черниговщине

За минувшие сутки российская армия обстреляла три пограничных общины Черниговской области, зафиксировано 33 взрыва, сообщает Северное региональное управление пограничной службы.

В частности, Новгород-Северская община: 11 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм, ствольной артиллерии и FPV-дрона) в направлении н.п. Гремяч и Михалькина Слобода.

Сновская община: 17 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и реактивной и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Сновск, Елино и Клюсы.

Городняская община: 5 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии).

Погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения нет.

Россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

За сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Константиновка, Максимилиановка и Антоновка. В Веселом Гае Кураховской общины повреждены 3 дома.

В Торском Лиманской общины поврежден дом. Еще 1 дом поврежден в Николаевке Константиновской общины.

В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов, многоэтажка и 3 хозяйственных здания. В Северске повреждены 2 дома и нежилое сооружение.