Армія РФ атакувала КАБами житлові квартали Харкова, на Харківщині та Херсонщині є загиблі: ситуація у регіонах

У ніч на 14 травня російські окупанти запустили ударні безпілотники та балістичну ракету для удару по Україні. Повітряним силам вдалося знищити усі БПЛА ворога. Вранці загарбники завдали удару по густонаселених районах Харкова. Унаслідок атаки постраждали четверо місцевих мешканців.

ППО збила 18 ворожих "шахедів"

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, цієї ночі росіяни атакували Україну 18-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.

У результаті оборонці неба збили усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Росіяни вдарили КАБами по густонаселеному району Харкова

Уранці вівторка, 14 травня, російські окупанти завдали удару по густонаселених районах Харкова. Унаслідок атаки постраждали четверо місцевих мешканців. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що удар по Київському району Харкова прийшовся близько 06:30.

Відомо про 4 постраждалих унаслідок обстрілу: у чоловіка 52 роки та 66-річної жінки гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу на місці. Також постраждали ще двоє місцевих - жінки 56 та 38 років.

Мер міста Ігор Терехов також уточнив, що окупанти завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька - пошкоджені.

Крім того, друге влучання зафіксоване по відкритій місцині. Обидва прильоти - у густонаселений район міста.

На Харківщині через обстріли одна людина загинула, 13 - поранені

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

У Коротичах Харківського району внаслідок російського обстрілу ракетою Х-59, зафіксовано влучання у приміщення підприємства, де дістали поранення чотири людини, одна людина загинула.

У Липцях внаслідок російського обстрілу отримала поранення 70-річна жінка.

У Вовчанську внаслідок серії масованих обстрілів з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали чотири людини.

Загарбники за добу 462 рази обстріляли Запорізьку область

Впродовж доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційний удар по Малій Токмачці. 208 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Кам’янське. 21 обстрілом з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

Ще 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

За добу надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщини є загиблий та поранені

Російські війська за минулу добу атакували десять населених пунктів Херсонської області – один цивільний загинув, ще двоє дістали поранення, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем й авіаційними ударами перебували Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав й Осокорівка. Ракетного удару з балістичного озброєння зазнав Херсон.

Війська РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків.

Також зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю, навчальний заклад і припортову інфраструктуру. Побиті господарчі споруди й автомобілі.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили в небі над Херсонською областю два ударні безпілотники типу Shahed-131/136.

Загарбники обстріляли три громади на Чернігівщині

За минулу добу російська армія обстріляла три прикордонні громади Чернігівської області, зафіксовано 33 вибухи, повідомляє Північне регіональне управління прикордонної служби.

Зокрема, Новгород-Сіверська громада: 11 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм, ствольної артилерії та FPV-дрону) в напрямку н.п. Грем’яч та Михальчина Слобода.

Сновська громада: 17 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм і реактивної та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Сновськ, Єліне та Клюси.

Городняська громада: 5 вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії ) в напрямку н.п. Гасичівка.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення немає.

Росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини

За добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Максимільянівка і Антонівка. У Веселому Гаю Курахівської громади пошкоджено 3 будинки.

У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Ще 1 будинок пошкоджено у Миколаївці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 господарчі будівлі. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду.