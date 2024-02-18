Армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами, есть погибшие в Харьковской, Донецкой, Херсонской областях: как прошли сутки в регионах (ФОТО)

В ночь на 18 февраля силами ПВО были уничтожены 12 ударных дронов, ракета Х-59 и истребитель Су-34. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые в нескольких областях Украины, в частности, в Харьковской, Херсонской и Донецкой. Повреждены многие жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В Полтавской области было попадание по инфраструктурному объекту.

ПВО уничтожило 12 "шахедов", 1 ракету Х-59 и истребитель Су-34

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 февраля российские оккупационные войска атаковали 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донецкая), 3 крылатыми ракетами Х-22 (Воронежская), управляемой авиационной ракетой Х-59 (Запорожская), а также 14-ю ударными беспилотниками типа Shahed (Приморско-Ахтарск, Курск).

В результате боевой работы сбиты 12 "шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.

Отмечается, что около 06:00 воины воздушного командования "Восход" приземлили очередной российский самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.

По Харьковщине стреляли из ракет С-300, погибла женщина

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг интенсивно использовал КАБы, ракеты С-300, артиллерию. Разрушена исключительно гражданская инфраструктура. В течение суток враг нанес более 50 ударов по приграничным районам из разных видов вооружения.

В частности, произошел обстрел шестью КАБами с. Черное Купянского района, после чего долгое время работала артиллерия. Уничтожено здание лицея, более 20 частных жилых домов.

С вертолетов оккупанты ударили по селу Сотницкий Казачок, которое расположено практически на линии границы. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. Жертв нет.

Также рашисты ударили КАБами по Купянску. В результате попадания в 3 двухэтажных дома ранены - 5 гражданских людей, одна 55-летняя женщина погибла. Повреждены более 10 частных домов, гаражный кооператив, строения гражданских предприятий.

Ракетами С-300 ударили по окрестностям Циркунов, а в с. Липцы Харьковского района и с. Загрызовое Изюмского района в результате обстрелов горели дома.

В г. Купянск зафиксировано попадание в гражданское коммунальное предприятие. Горели пластиковые трубы и шесть единиц автотракторной техники. Взрывом повреждено 10 построек.

Также произошел обстрел С-300 в пгт. Приколотное Купянского района. Повреждено здание лицея, по меньшей мере, 7 частных домов.

В результате обстрела с. Сеньковое Купянского района ранения получили две женщины 26 и 29 лет.

Ночью произошел вражеский обстрел г. Богодухов, разрушены нежилые хозяйственные постройки, админздания, три автомобиля. Затем оккупанты наносили удары КАБами по с. Петропавловка. Без пострадавших.

В Запорожской области нанесено 660 ударов по 18 населенным пунктам

660 ударов по 18 населенным пунктам: рашисты продолжают атаковать мирные общины Запорожской области, сообщили в Запорожской ОВА.

543 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Левадного, Чаривного, Новоданиловки, Преображенки, Степногорска, Каменского и других городов и сел на линии огня.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, 56 БПЛА-атак по Малиновке, Роботиному, Чаривному, Новоандреевке, Червоному, Малой Токмачке, Новоивановке, Горькому и Каменскому, 55 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Роботиного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Каменского, а также ударили 5 авиаснарядами по Новодаровке и Роботиному.

В частности, поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов.

В Донецкой области в результате агрессии есть погибшие

По сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донеччины.

В частности, в Новоукраинке Угледарской общины Волновахского района повреждено хозяйственное сооружение.

Покровский район. В Желанном Очеретинской общины повреждены 2 дома и заведение культуры. В Кураховской общине повреждены 2 многоэтажки в Остром, 4 частных дома в Веселом Гае; трижды обстрелян частный сектор Курахово. В Селидово разрушена школа, повреждены 6 частных домов. В Гродовской общине разрушена школа в Малиновке.

Краматорский район. В Краматорске 2 человека погибли и 2 ранены; разрушены 2 дома и еще 23 повреждены. В Славянске повреждена школа. В Лиманской общине обстреляны Торское и Заречное.

Бахмутский район. В Северске поврежден дом. В Соледарской общине под огнем были Раздолевка, Федоровка и Васюковка.

Сумщину обстреливали из минометов и артиллерии

Ночью россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА. Зафиксировано 25 взрывов из минометов и артиллерии. Обстрелы потерпели Краснопольская, Эсманьская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины.

Краснопольская община: враг бил из артиллерии (11 взрывов) и миномета (1 взрыв). Зноб-Новгородская община: с территории РФ совершен минометный обстрел (3 взрыва). Середино-будская община: 8 мин сбросили россияне на территорию общины. Эсманьская община: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

Кроме того, в небе над Сумщиной в ночь на 18 февраля Силами противовоздушной обороны области было уничтожено 3 вражеских БПЛА типа "Шахед".

В Херсонской области 1 человек погиб, есть раненые

По сообщению главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 39 обстрелов, выпустив 131 снаряд, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг направил 21 снаряд.

В частности, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение и типографию в Херсоне; медицинское учреждение в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.

В Николаевской области обошлось без пострадавших

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы по акватории и береговой полосе г. Очаков Очаковской общины. Кроме того, враг атаковал FPV-дронами территорию Куцурубской общины. Пострадавших нет.

На Полтавщине попали по инфраструктурному объекту

Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района, сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. Это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Днепропетровской области били по Никополю

Среди ночи россияне дважды били по району из тяжелой артиллерии. Досталось Никополю и Мировской общине, сообщили в Днепропетровской ОГА. Людей не задело. Какие разрушения нанес враг – выясняют.