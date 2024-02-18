Армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами, є загиблі на Харківщині, Донеччині, Херсонщині: як пройшла доба у регіонах (ФОТО)

У ніч на 18 лютого силами ППО було знищено 12 ударних дронів, ракету Х-59 та винищувач Су-34. В результаті ворожих обстрілів є загиблі та поранені у кількох областях України, зокрема, у Харківській, Херсонській і Донецькій. Пошкоджено багато житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Полтавщині було влучання по інфраструктурному об’єкту.

ППО знищило 12 "шахедів", 1 ракету Х-59 і винищувач Су-34

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 18 лютого російські окупаційні війська атакували 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 (Донецька), 3-ма крилатими ракетами Х-22 (Воронезька), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Запорізька), а також 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

В результаті бойової роботи збито 12 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

Зазначається, що близько 06:00 воїни повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

По Харківщині стріляли з ракет С-300, загинула жінка

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворог інтенсивно використовував КАБи, ракети С-300, артилерію. Зруйнована виключно цивільна інфраструктура. Протягом доби ворог завдав більше 50 ударів по прикордонних районах із різних видів озброєння.

Зокрема, відбувся обстріл шістьома КАБами с. Чорне Купʼянського району, після чого тривалий час працювала артилерія. Знищено будівлю ліцею, більше 20 приватних житлових будинків.

З гелікоптерів окупанти вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Жертв немає.

Також рашисти вдарили КАБами по Куп’янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки поранені - 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула. Пошкоджені більше 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств.

Ракетами С-300 вдарили по околицях Циркунів, а у с. Липці Харківського району і с. Загризове Ізюмського району внаслідок обстрілів горіли будинки.

В м. Куп’янськ зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки. Вибухом пошкоджено 10 будівель.

Також відбувся обстріл С-300 у смт. Приколотне Куп’янського району. Пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.

Внаслідок обстрілу с. Сенькове Куп’янського району поранення отримали дві жінки 26 та 29 років.

Вночі відбувся ворожий обстріл м. Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі. Потім окупанти завдавали ударів КАБами по с. Петропавлівка. Без постраждалих.

У Запорізькій області нанесено 660 ударів по 18 населеним пунктам

660 ударів по 18 населених пунктах: рашисти продовжують атакувати мирні громади Запорізької області, повідомили у Запорізькій ОВА.

543 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Чарівного, Новоданилівки, Преображенки, Степногірська, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Окупанти завдали ракетний удар по Запоріжжю, 56 БПЛА-атак по Малинівці, Роботиному, Чарівному, Новоандріївці, Червоному, Малій Токмачці, Новоіванівці, Гіркому й Кам'янському, 55 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Роботиного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Кам'янського, а також вгатили 5 авіаснарядами по Новодарівці й Роботиному.

Зокрема, надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків.

У Донецькій області внаслідок агресії є загиблі

За повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Новоукраїнці Вугледарської громади Волноваського району пошкоджено господарчу споруду.

Покровський район. У Желанному Очеретинської громади пошкоджено 2 будинки і заклад культури. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гострому, 4 приватні будинки у Веселому Гаю; тричі обстріляний приватний сектор Курахового. У Селидовому зруйновано школу, пошкоджено 6 приватних будинків. У Гродівській громаді зруйновано школу у Малинівці.

Краматорський район. У Краматорську 2 людини загинули і 2 поранено; зруйновано 2 будинки і ще 23 пошкоджено. У Слов'янську пошкоджено школу. У Лиманській громаді обстріляні Торське і Зарічне.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Федорівка і Васюківка.

Сумщину обстрілювали з мінометів та артилерії

Уночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА. Зафіксовано 25 вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів) та міномету (1 вибух). Зноб-Новгородська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (3 вибухи). Середино-Будська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Крім того, у небі над Сумщиною в ніч на 18 лютого Силами протиповітряної оборони області було знищено 3 ворожих БПЛА типу "Шахед".

У Херсонській області 1 людина загинула, є поранені

За повідомленням голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 39 обстрілів, випустивши 131 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 21 снаряд.

Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад та типографію у Херсоні; медичну установу у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

У Миколаївській області обійшлося без постраждалих

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, ворожі артилерійські обстріли зафіксовано по акваторії та береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Крім того, ворог атакував FPV-дронами територію Куцурубської громади. Постраждалих немає.

На Полтавщині влучили по інфраструктурному об’єкту

Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих.

У Дніпропетровській області били по Нікополю

Серед ночі росіяни двічі били по району з важкої артилерії. Дісталося Нікополю та Мирівській громаді, повідомили у Дніпропетровській ОДА. Людей не зачепило. Яких руйнувань завдав ворог – з'ясовують.