Армия РФ сбросила 5 КАБов на Харьковщину, атаковала дронами Днепропетровщину: ситуация в регионах (ФОТО)

Утром 15 июня враг обстрелял Никопольский район Днепропетровщины, повреждено заведение питания, 3 частных жилых дома, линия электропередач. В Херсонской области из-за обстрелов погиб один житель, еще один ранен, есть разрушение жилых домов.

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Армия РФ атаковала Днепропетровщину из дронов и артиллерии

До позднего вечера вчера и под утро российские войска атаковали дронами-камикадзе и артиллерии Никопольский район Днепропетровской области, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под ударом были Никополь, Покровская и Мировская общины.

Как отмечается, в результате обстрелов возник пожар, который оперативно потушили.

Потерпели повреждения заведение питания, 3 частных жилых дома, линия электропередач. Без пострадавших.

Захватчики сбросили 5 КАБов на Харьковщину

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, за прошедшие сутки произошел обстрел села Кутузовка, оккупанты запустили по меньшей мере 5 вражеских КАБов. Одно попадание в поле, два попадания на территории фермы, повреждена сельскохозяйственная техника. Четвертое попадание на территории частного домовладения, поврежден дом. Пятое попадание на территории неработающей фермы.

Также в селе Бугаевка в результате вражеского обстрела повреждены 2 частных дома.

В Купянске в результате обстрела горела крыша и комната дома.

В селе Глушковка от попадания вражеского снаряда возле детского сада погибла женщина.

Кроме того, в селе Богуславка в результате вражеского обстрела разрушены два жилых дома и три дома повреждены. Пострадали два человека: мужчина и женщина - местные, жившие в одном из домов.

В Херсонской области есть погибший и раненый

Как сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новокаиры, Тягинка, Дудчаны, Станислав, Громадное, Качкаровка, Александровка, Белозерка, Берислав, Янтарное, Бургунка, Кизомис, Ольговка, Новоды, Херсон.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один - получил ранения.

По данным ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 7 частных домов. Были зафиксированы попадания в автомойку, автомобильный гараж, экскаватор и частный автомобиль.

Враг за сутки 437 раз ударил по Запорожской области

В течение суток оккупанты 437 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Войска РФ ударили ракетами по Запорожский район. Также враг нанес 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Малиновке.

215 БпЛА разной модификации атаковали Магдалиновку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 17 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку. 199 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Волшебного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

За сутки поступило 14 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области

Оккупанты за ночь и утро субботы 14 раз обстреляли из разных видов вооружения шесть пограничных общин Сумской области, сообщила областная военная администрация.

Ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

По данным ОВА, в Краснопольской общине зафиксирован обстрел с использованием 1 FPV дрона (1 взрыв). минометный (1 взрыв), артиллерийский обстрел (1 взрыв).

Обстрелу с использованием FPV дронов подверглась Эсманьская (2 взрыва) и Середино-Будская (3 взрыва) общины.

Под минометным огнем оказались Хотинская (10 взрывов), Белопольская (4 мины) и Великописаревская (4 взрыва) общины.

Россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Новоукраинке Угледарской общины повреждены 2 дома и предприятие.

В Горняке Кураховской общины ранены 4 человека, повреждены 14 многоэтажек, 35 частных домов, 3 админздания и инфраструктурный объект. Также в общине обстреляны Курахово и Веселый Гай.

В Лимане 1 здание разрушено и 11 повреждено; в Заречном ранен человек, повреждены 6 домов.

В Торецком обществе повреждены 10 домов в Северном и 9 в Нью-Йорке. В Часовоярской общине повреждены 4 частных дома. В Северске 1 здание уничтожено и 2 повреждено.