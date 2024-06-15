Армія РФ скинула 5 КАБів на Харківщину, атакувала дронами Дніпропетровщину: ситуація у регіонах (ФОТО)

Вранці 15 червня ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач. На Херсонщині через обстріли загинув один мешканець, ще один поранений, є руйнування житлових будинків.

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Армія РФ атакувала Дніпропетровщину з дронів та артилерії

До пізнього вечора вчора та під ранок російські війська атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Як зазначається, внаслідок обстрілів виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Зазнали пошкоджень заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінія електропередач. Без постраждалих.

Загарбники скинули 5 КАБів на Харківщину

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, минулої доби відбувся обстріл села Кутузівка, окупанти запустили щонайменше 5 ворожих КАБів. Одне влучання у полі, два влучання на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок. П'яте влучання на території непрацюючої ферми.

Також у селі Бугаївка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

У Куп'янську внаслідок обстрілу горів дах та кімната будинку.

У селі Глушківка від влучання ворожого снаряду неподалік дитячого садочка загинула жінка.

Крім того, у селі Богуславка внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені. Постраждали двоє людей: чоловік та жінка - місцеві, які жили в одному з будинків.

На Херсонщині є загиблий і поранений

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Новокаїри, Тягинка, Дудчани, Станіслав, Велетенське, Качкарівка, Олександрівка, Білозерка, Берислав, Янтарне, Бургунка, Кізомис, Ольгівка, Львове, Токарівка, Придніпровське, Новодмитрівка та місто Херсон.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в автомийку, автомобільний гараж, екскаватор і приватний автомобіль.

Ворог за добу 437 разів ударив по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 437 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ вдарили ракетами по Запорізькому району. Також ворог завдав 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці.

215 БпЛА різної модифікації атакували Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 17 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Чарівного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

За добу надійшло 14 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти обстріляли шість громад Сумської області

Окупанти за ніч і ранок суботи 14 разів обстріляли з різних видів озброєння шість прикордонних громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація.

Вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

За даними ОВА, у Краснопільській громаді зафіксовано обстріл із використанням 1 FPV дрона (1 вибух). мінометний (1 вибух), артилерійський обстріл (1 вибух).

Обстрілу з використанням FPV дронів піддалася Есманьська (2 вибухи) і Середино-Будська (3 вибухи) громади.

Під мінометним вогнем опинилися Хотінська (10 вибухів), Білопільська (4 міни) і Великописарівська (4 вибухи) громади.