Действуют на шаг впереди россиян, - эксперт о предотвращенных СБУ терактах в Киеве

СБУ еще раз доказала, что действует на шаг впереди россиян. Служба предотвратила кровавые теракты, которые враг готовил 9 мая в Киеве. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркнул, что контрразведка СБУ сработала на опережение. «Очевидно ожидали провокаций от врага именно 9 мая и смогли предотвратить взрывы и массовые жертвы. Если бы не своевременные действия, речь шла о многих погибших людях в украинской столице», - акцентирует экс-нардеп.

Политолог констатирует, что Россия, кроме ракетного террора, пытается применять и террор в виде взрывов в людных местах. Это уже не первый теракт против мирного населения, который готовили россияне. Куратор этого теракта из российского ГРУ Юрий Сизов ранее отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться во Львовской области в феврале 2024 года. Тогда РФ, кроме ракетного террора, пытается применять и террор в виде взрывов в людных местах СБУ также предотвратила взрывы. Сейчас Служба задержала исполнителей теракта и установила всю цепочку сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, доставлявших взрывчатку с территории России, а также непосредственных исполнителей теракта », – отмечает Черненко.

« Россияне готовили себе «праздник» в виде мирных жертв в Киеве на 9 мая. Мол, у нас здесь в России полным ходом «победобеседания», а у «бандеровцев в столице» все взрывается. Не вышло. И здесь могу согласиться с главой Службы Малышом: « Дать, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб», - резюмирует эксперт.