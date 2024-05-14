Діють на крок попереду росіян, - експерт про попереджені СБУ теракти в Києві

СБУ ще раз довела, що діє на крок попереду росіян. Служба попередила криваві теракти, які ворог готував 9 травня у Києві. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслив, що контррозвідка СБУ спрацювала на випередження. «Очевидно очікували провокацій від ворога саме 9 травня і змогли запобігти вибухам і масовим жертвам. Якби не вчасні дії, мова йшла б про багатьох загиблих людей в українській столиці», - акцентує екс-нардеп.

Політолог констатує, що рф, крім ракетного терору, намагається застосовувати і терор у вигляді вибухів у людних місцях. «Це вже не перший теракт проти мирного населення, який готували росіяни. Куратор цього теракту з російського ГРУ Юрій Сизов раніше відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді рф, крім ракетного терору, намагається застосовувати і терор у вигляді вибухів у людних місцях СБУ також запобігла вибухам. Зараз Служба затримала виконавців теракту і встановила увесь ланцюжок мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту», - наголошує Черненко.

«Росіяни готували собі «свято» у вигляді мирних жертв у Києві на 9 травня. Мовляв, у нас тут в рф повним ходом «побєдобєсії», а у «бандєровцев в столице» все вибухає. Не вийшло. І тут можу погодитись з головою Служби Малюком: «Дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб», - резюмує експерт.