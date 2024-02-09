Дрон попал в "скорую" в Николаевской области, в Херсонской области - двое погибших: как прошли сутки в регионах

В ночь на 9 февраля армия РФ нанесла по Украине удар 16-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из временно оккупированного Крыма и Курской области. В результате боевой работы уничтожены 10 "шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей, сообщили в Воздушных силах.

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В Николаевской области дрон попал в "скорую"

8 февраля враг несколько раз нанес удары БпЛА "Ланцет" и ударными FPV-дронами по с. Дмитровка Куцурубской общины. В результате одного из ударов поврежден автомобиль скорой медицинской помощи. Ранение получила врач "скорой", сообщил глава области Виталий Ким.

Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины.

В Баштанском районе враг атаковал ударными дронами с. Александровка Гороховской общины. В результате удара на фермерском хозяйстве возник пожар и повреждены три грузовых автомобиля, автобус и складские помещения.

В Харьковской области под обстрелы попали 15 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово, Уды, Стрелка, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи и др, сообщил председатель области Олег Синегубов. В 00:15 россияне обстреляли из БПЛА "Shahed" с. Карповое Змиевской тергромады. Нанесено не менее 7 ударов.

Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадке ресторана. Также повреждены 3 автомобиля. Пострадал 47-летний гражданский мужчина-хранитель, медицинскую помощь оказали на месте. В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

В результате обстрела с. Ивашки Богодуховского района нанесены разрушения двухэтажному жилому дому, частному дому, частному предприятию, газовые сети. В Волчанске, Александровке, Липцах повреждены частные дома.

В Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека

За минувшие сутки кафиры 82 раза обстреляли область, выпустив 342 снаряда из артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации, сообщил глава области Александр Прокудин.

По городу Херсон враг направил 43 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинское учреждение и объекты критической инфраструктуры в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения.

РФ нанесла 156 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты устроили 5 авиационными снарядами по Орехову и Новодаровке, обстреляли из РСЗО Гуляйпольское, Темировку и Пятихатки, сообщили в ОВА. 58 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловку, Новоандреевку, Волшебное, Красное, Малиновку, Левадное и Полтавку.

90 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Волшебного, Малиновки, Белогорья, Приютного, Преображенки, Роботиного, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

Поздним вечером враг ударил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял одно из сел Марганецкого общества, информируют в ОВА. Прошло. Погибших и пострадавших нет.