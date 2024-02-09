Дрон влучив у "швидку" у Миколаївській області, на Херсонщині - двоє загиблих: як минула доба в регіонах

У ніч на 9 лютого армія РФ завдала по Україні удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з тимчасово окупованого Криму та Курської області. В результаті бойової роботи знищено 10 "шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей, повідомили у Повітряних силах.

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У Миколаївській області дрон влучив у "швидку"

8 лютого ворог кілька разів завдав ударів БпЛА "Ланцет" та ударними FPV-дронами по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок одного з ударів пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Поранення отримала лікарка "швидкої", повідомив очільник області Віталій Кім.

Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

У Баштанському районі ворог атакував ударними дронами с. Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа та пошкоджено три вантажних автомобіля, автобус та складські приміщення.

На Харківщині під обстріли потрапили 15 населених пунктів

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі та ін, повідомив голова області Олег Синєгубов. О 00:15 росіяни обстріляли з БПЛА "Shahed" с. Коропове Зміївської тергромади. Завдано щонайменше 7 ударів.

Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчику ресторану. Також пошкоджено 3 автівки. Постраждав 47-річний цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

Внаслідок обстрілу с. Івашки Богодухівського району завдано руйнувань двоповерховому житловому будинку, приватному будинку, приватному підприємству, газові мережі. У Вовчанську, Олександрівці, Липцях пошкоджено приватні будинки.

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули дві людини

За минулу добу окупанти 82 рази обстріляли область, випустивши 342 снаряди з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації, повідомив голова області Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог спрямував 43 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичну установу та об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення.

РФ завдала 156 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області

Окупанти вгатили 5 авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Гуляйпільське, Темирівку та П'ятихатки, повідомили в ОВА. 58 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне й Полтавку.

90 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків,Чарівного, Малинівки, Білогір'я, Приютного, Преображенки, Роботиного, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

Пізно ввечері ворог вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв одне з сіл Марганецької громади, інформують в ОВА. Минулося. Загиблих та постраждалих немає.