Эксперт о годовщине взрыва Крымского моста: СБУ стала драйвером новых технических решений в силах обороны

СБУ стала драйвером многих новых технических решений, которые силы обороны успешно используют на фронте. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт напоминает, что 17 июля прошел ровно год со дня второго подрыва Крымского моста.

«Мост атаковали морскими дронами – одной из разработок Службы Безопасности. Два подрыва моста совершенно разные по замыслу спецоперации, чтобы поразить мост с суши и моря. Оба были успешными. Первая атака на мост, напомню, была в октябре 2022 года. Тогда Служба поразила объект с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. После второго подрыва городов до сих пор не может полноценно функционировать как военный логистический объект», — подчеркивает Голобуцкий.

Политолог акцентирует, что команда Малыша показала высокий уровень военного менеджмента, в короткие сроки разработав и запустив в производство уникальную разработку – морские дроны.

«Служба привлекла профессиональных специалистов и теперь имеет эффективное оружие, определяющее баланс сил на море. "Морские малыши", после удачной атаки на Крымский мост, потопили еще полтора десятка кораблей врага. Служба постоянно модернизирует это оружие, с которым враг никак не может справиться. И остается драйвером уникальных технических решений и идей, постоянно усовершенствуя собственные разработки», — подчеркивает эксперт.

«Бенефитами от второго подрыва Крымского моста наши силы обороны пользуются до сих пор. Враг до сих пор тянет технику и боекомплект паромами. СБУ перерезала логистическую артерию, которая подкармливала российские войска на юге Украины. Это, в свою очередь, влияет и на возможности врага, и на интенсивность боевых действий, которые на этом направлении значительно ниже, чем на Донбассе, где задействованы другие логистические цепи. А значит, речь идет о спецоперации, последствия которой ощущаются уже больше года», — резюмирует Голобуцкий.

Напомним, 17 июля 2023 года морские дроны Sea Baby протаранили опоры Крымского моста. Более 20 часов беспилотники СБУ двигались двумя группами в направлении цели. Им удалось пройти незамеченными под носом у россиян и разрушить одну секцию моста и повредить другую.