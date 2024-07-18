Експерт про річницю підриву Кримського мосту: СБУ стала драйвером нових технічних рішень у силах оборони

СБУ стала драйвером багатьох нових технічних рішень, які сили оборони успішно використовують на фронті. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт нагадує, що 17 липня пройшов рівно рік з дати другого підриву Кримського мосту.

«Міст атакували морськими дронами – однією із розробок Служби Безпеки. Два підриви мосту абсолютно різні за задумом спецоперації, щоб вразити міст з суші і з моря. Обидва були успішними. Перша атака на міст, нагадаю, була у жовтні 2022 року. Тоді Служба уразила об’єкт з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою. Після другого підриву міст досі не може повноцінно функціонувати, як військовий логістичний об’єкт», - підкреслює Голобуцький.

Політолог акцентує, що команда Малюка показала високий рівень військового менеджменту, в короткі строки розробивши і запустивши у виробництво унікальну розробку – морські дрони.

«Служба залучила фахових спеціалістів і тепер має ефективну зброю, яка визначає баланс сил на морі. «Морські малюки», після вдалої атаки на Кримський міст, потопили ще півтора десятки кораблів ворога. Служба постійно модернізує цю зброю, з якою ворог ніяк не може справитись. І залишається драйвером унікальних технічних рішень і ідей, постійно вдосконалюючи власні розробки», - підкреслює експерт.

«Бенефітами від другого підриву Кримського мосту наші сили оборони користуються дотепер. Ворог досі тягне техніку і боєкомплект поромами. СБУ перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України. Це в свою чергу впливає і на можливості ворога, і на інтенсивність бойових дій, які на цьому напрямку значно нижчі ніж на Донбассі, де задіяні інші логістичні ланцюги. А значить мова йде про спецоперацію, наслідки якої відчуваються вже більше року», - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року морські дрони Sea Baby протаранили опори Кримського мосту. Понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу.