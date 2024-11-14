Эксперт о ликвидации военного преступника в Севастополе: СБУ Малюка – эффективная спецслужба воюющей страны

Ликвидация в оккупированном Севастополе военного преступника, капитана ЧФ РФ Валерия Транковского еще раз демонстрирует, что СБУ действует как эффективная спецслужба воюющей страны. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

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Черненко напоминает, что Транковский был причастен к обстрелу Винницы, когда погибли 29 мирных жителей, и ряду обстрелов Одессы. "Транковский вошел в список ликвидированных Службой изменников, где военные преступники, на руках которых кровь сотен украинцев. Вспомним Татарского, Киву и многих других. И хотя Служба официально не сообщает, что стоит за ликвидациями, однако от источников ряда СМИ мы знаем, что это работа команды Малюка (главы СБУ Василия Малюка – ред.)", – отмечает эксперт.

Политолог считает, что украинское общество полностью поддерживает ликвидацию предателей. "Удачные спецоперации – одна из причин, почему уровень доверия к СБУ, согласно опросам, один из крупнейших среди правоохранительных органов и рекордный за всю историю Службы. К тому же военный преступник Транковский был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны", – акцентирует экс-нардеп.

"Транковский был в санкционном списке государства Украина. Однако СБУ наложила на него свои, более эффективные, "санкции". И эти "санкции" пока самые эффективные из всех действующих", – резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе в автомобиле был взорван руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Валерий Транковский. СБУ официально не подтверждает, что стоит за этой ликвидацией, но об этом известно из СМИ. Изменнику оторвало ноги – он умер на месте от потери крови.