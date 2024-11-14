Експерт про ліквідацію військового злочинця у Севастополі: СБУ Малюка – ефективна спецслужба воюючої країни

Ліквідація в окупованому Севастополі військового злочинця, капітана ЧФ РФ Валерія Транковського ще раз демонструє, що СБУ діє як ефективна спецслужба воюючої країни. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

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Черненко нагадує, що Транковський був причетний до обстрілу Вінниці, коли загинули 29 мирних жителів, і низки обстрілів Одеси. "Транковський увійшов у список ліквідованих Службою зрадників, де воєнні злочинці, на руках яких кров сотень українців. Згадаємо Татарського, Ківу та багатьох інших. І хоча Служба офіційно не повідомляє, що стоїть за ліквідаціями, однак від джерел ряду ЗМІ ми знаємо, що це робота команди Малюка (голови СБУ Василя Малюка – ред.)", – наголошує експерт.

Політолог вважає, що українське суспільство цілковито підтримує ліквідацію зрадників. "Вдалі спецоперації – одна з причин, чому рівень довіри до СБУ, згідно опитувань, один з найбільших серед правоохоронних органів і рекордний за всю історію Служби. До того ж воєнний злочинець Транковський був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни", – акцентує екснардеп.

"Транковський був у санкційному списку держави Україна. Однак СБУ наклала на нього свої, більш ефективні, "санкції". І ці "санкції" поки найефективніші з усіх діючих", – резюмує Черненко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Севастополі в автомобілі був підірваний керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Валерій Транковський. СБУ офіційно не підтверджує, що стоїть за цією ліквідацією, але про це відомо зі ЗМІ. Зраднику відірвало ноги – він помер на місці від втрати крові.