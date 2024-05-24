Эксперт о морских дронах с «Градами»: СБУ снова на шаг опередила россиян

Морские дроны СБУ «Sea Baby» теперь оснащены системами «Град». Это значит, что Служба снова на шаг опередила россиян. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что морские дроны стали новым военно-техническим решением в этой войне. «Подчиненные Малюка создали фактически первый в мире флот морских дронов. Успешные атаки на Крымский мост и на десятки кораблей России доказали эффективность стратегии и тактики СБУ. Причем Sea Baby – это не просто дрон, а многоцелевая платформа, которая также может выполнять дистанционное минирование. Таким способом были поражены 4 вражеских корабля россиян. СБУ модернизирует это оружие, чтобы быть впереди врага. И новая модернизация уже стала «адским удивлением» для армии России», - отмечает Черненко.

Политолог акцентирует, что морские дроны позволяют Украине получить необходимое преимущество в войне на море. «Глава СБУ рассказал, что Служба использовала «Sea baby», оснащенный реактивными системами залпового огня «Град», в декабре 2023 года. Если раньше «морские малюки» поражали в основном корабли ЧФ РФ, то после модернизации, дроны вышли на новый уровень и способны наносить удары по объектам и скоплениям живой силы врага прямо на берегу. Теперь Россия вынуждена тратить много ресурсов на безопасность своих объектов на Черном море. Это ослабляет другие важные направления фронта», – пишет экс-нардеп.

« Вспоминаю, сколько пафоса и рассказов о «великом морском государстве» было у россиян. Что в итоге? Десяток кораблей ЧФ РФ утоплены. Командующий флотом снят с должности. Крымский мост не функционирует как военный логистический объект. Украинский "зерновой коридор" имеет те же мощности, что и до полномасштабного вторжения, без каких-либо договоренностей с россиянами. Все это было достигнуто во многом благодаря именно «морским дронам». Причем глава СБУ обещает новые модернизации. Так что можем уверенно ждать новые достижения «морских малышей», – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что оснащенные системами «Град» морские дроны СБУ уже активно «минусируют» оккупантов. Дроны совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.