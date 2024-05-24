Експерт про морські дрони з «Градами»: СБУ знову на крок випередила росіян

Морські дрони СБУ «Sea Baby» відтепер оснащені системами «Град». Це значить, що Служба знову на крок випередила росіян. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що морські дрони стали новим військово-технічним рішенням у цій війні. «Підлеглі Малюка створили фактично перший у світі флот морських дронів. Успішні атаки на Кримський міст та на десятки кораблів рф довели ефективність стратегії і тактики СБУ. Причому «Sea Baby» - це не просто дрон, а багатоцільова платформа, яка також може виконувати дистанційне мінування. Таким способом було вражено 4 ворожі кораблі росіян. СБУ модернізує цю зброю, щоб бути на крок попереду ворога. І нова модернізація вже стала «пекельним здивуванням» для армії рф», - наголошує Черненко.

Політолог акцентує, що морські дрони дають Україні можливість отримати необхідну перевагу у війні на морі. «Голова СБУ розповів, що Служба використала «Sea baby», оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», у грудні 2023 року. Якщо раніше «морські малюки» вражали в основному кораблі чф рф, то після модернізації, дрони вийшли на новий рівень і здатні наносити удари по об’єктам та скупченням живої сили ворога прямо на берегу. Тепер росія змушена витрачати багато ресурсів на безпеку своїх об’єктів на Чорному морі. Це ослаблює інші важливі напрямки фронту», - пише екс-нардеп.

«Згадую скільки пафосу та розповідей про «велику морську державу» було у росіян. Що у підсумку? Десяток кораблів чф рф потоплені. Командувач флоту знятий з посади. Кримський міст не функціонує, як військовий логістичний об’єкт. Український "зерновий коридор" має ті ж потужності, що і до повномасштабного вторгнення, без жодних домовленостей з росіянами. Все це було досягнуто багато в чому завдяки саме «морським дронам». Причому голова СБУ обіцяє нові модернізації. Так що можемо впевнено чекати нові досягнення «морських малюків», - резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що оснащені системами «Град» морські дрони СБУ вже активно «мінусують» окупантів. Дрони спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціям росіян на Кінбурнській косі.