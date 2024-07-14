ГУР МО получило помощь от БФ молодежной инициативы "Надежда" и "Батальон волонтер"

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» совместно с Благотворительным фондом «Батальон волонтер» и партнерами передал помощь Главному управлению разведки МО и лично ее руководителю Кириллу Буданову.

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Благотворители передали ГУР автомобиль, мощные зарядные станции, генератор, мовики, fpv-дроны и символический подарок – старинные карты Украины. Собрать большой груз помогли меценаты – Святослав Нечипоренко (EDG Group), Александр Запышный, Олег Кобра и семья Герег.

«Вместе с фондом «Надежда» мы регулярно помогаем Силам обороны Украины, в том числе – и нашим героическим разведчикам. Бойцы ГУР под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова не только занимаются разведкой, но и участвуют в самых ожесточенных боях, планируют и реализуют блестящие спецоперации как на территории Украины, так и за ее пределами. Результаты их работы, большинство из которых, конечно, остаются в тайне, когда-нибудь непременно войдут в учебники по истории и военному делу. Поэтому помочь героям-разведчикам и передать необходимые средства лично Кириллу Алексеевичу – большая честь для нас и наших партнеров», – рассказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерий Дубиль.

Роман Бочкала отметил, что БФ «Батальон волонтер» и аудитория телеграмм канала Bochkala_war собрали помощь Силам обороны Украины более чем на 60 000 000 грн., 95 авто; 200+ мавиков разных модификаций; 500 FPV-дронов; 40 РЭБ; + зарядные станции, бронежилеты, шлемы, спальники, шины, рации планшеты и ремонт техники.

«Значительная часть этой помощи была направлена именно боевым подразделениям Главного управления разведки, которые демонстрируют большую эффективность в поле боя – образец мужества и профессионализма», - отметил Бочкала.

Ранее команда фонда «Надежда» совместно с партнерами передавала для нужд разных подразделений ГУР два авто, более сотни fpv-дронов, старлинки, дроны и тепловизоры. По словам разведчиков, вся оказанная помощь помогает бойцам выполнять боевые задания на самых горячих участках фронта.