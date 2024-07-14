ГУР МО отримало допомогу від БФ молодіжної ініціативи "Надія" та "Батальон волонтер"

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», спільно з Благодійним фондом «Батальон волонтер» та партнерами, передав допомогу Головному управлінню розвідки МО та особисто її керівнику Кирилу Буданову.

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Благодійники передали ГУР автомобіль, потужні зарядні станції, генератор, мавіки, fpv-дрони та символічний подарунок - старовинні карти України. Зібрати великий вантаж допомогли меценати - Святослав Нечипоренко (EDG Group), Олександр Запишний, Олег Кобра та родина Герег.

«Разом з фондом «Надія» ми регулярно допомагаємо Силам оборони України, в тому числі - і нашим героїчним розвідникам. Бійці ГУР під керівництвом генерал-лейтенанта Кирила Буданова не лише займаються розвідкою, а і безпосередньо беруть участь у найзапекліших боях, планують і реалізують блискучі спецоперації як на території України, так і за її межами. Результати їхньої роботи, більшість з яких, звісно, залишаються в таємниці, колись неодмінно увійдуть в підручники з історії та військової справи. Тому допомогти героям-розвідникам і передати необхідні засоби особисто Кирилу Олексійовичу - велика честь для нас і наших партнерів», - розповів перший заступник голови комітету ВР з питань здоровʼя нації, голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи «Надія» Валерій Дубіль.

Роман Бочкала зауважив, що БФ «Батальон волонтер» та аудиторія телеграм каналу Bochkala_war зібрали допомогу Силам оборони України на понад 60 000 000 грн., 95 авто; 200+ мавіків різних модифікацій; 500 FPV-дронів; 40 РЕБ; + зарядні станції, бронежилети, шоломи, спальники, шини, рації планшети та ремонти техніки.

«Значна частина цієї допомоги була спрямована саме бойовим підрозділам Головного управління розвідки, які демонструють велику ефективність у полі бою - є взірцем мужності та професіоналізму», - зауважив Бочкала.

Раніше команда фонду «Надія» спільно з партнерами передавала для потреб різних підрозділів ГУР два авто, більше сотні fpv-дронів, старлінки, дрони та тепловізори. За словами розвідників, уся надана допомога допомагає бійцям виконувати бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту.