Кара Божья made in Ukraine: украинские разработки со дня полномасштабного вторжения, эффективно уничтожающих оккупантов

С 24 февраля 2022 г. украинский ВПК создал несколько передовых видов вооружений. Некоторые из них совершенно новые, некоторые являются усовершенствованием предыдущих образцов, однако все они чрезвычайно эффективно уничтожают оккупантов. Можно с уверенностью утверждать, что эти разработки заслуживают значительной доли мирового рынка военной продукции.

Морские дроны

Безекипажные катера Magura (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) и Sea Baby уже изменили ландшафт войны на море. Заместитель командующего Объединенным командованием сил НАТО контрадмирал Тимоти Генри заявил, что НАТО изучает успешный опыт Украины по уничтожению значительной части Черноморского флота РФ путем эффективного применения морских дронов и других технологий.

Впервые ВСУ опробовали безэкипажные катера в бою осенью 2022 года. Так, 29 октября в Севастополе (по неподтвержденным данным) удалось повредить до четырех судов. В ноябре 2022 года президент Зеленский заявил, что Украина намерена создать флот морских безэкипажных аппаратов. Это заявление стало действительностью, и в результате Россия потеряла способность проводить операции в Черном море. В настоящее время с помощью морских дронов уничтожена или повреждена большая часть кораблей Черноморского флота оккупанта.

В июле 2023 года в Турции на выставке International Defence Industry Fair представили украинский дрон Magura V5. С того момента дроны Magura уничтожили несколько вражеских кораблей.

Украинские морские беспилотники постоянно усовершенствуются. Например, Sea Baby уже могут переносить заряд взрывчатки весом более 1000 кг на расстояние свыше 1000 км, то есть способны поразить корабли россиян в любой точке Черного моря.

Воздушные беспилотники и ракеты

С начала полномасштабного вторжения в Украину появился целый ряд беспилотных летательных аппаратов собственного производства, которые быстро потеснили турецкий Bayraktar. На сегодняшний день в активе поражений украинских разработчиков – военные аэродромы, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы в глубине территории России. оккупанты ежедневно отчитываются о массированных налетах украинских дронов, которые испытывают значительную нагрузку на российскую противовоздушную оборону. Выгодным отличием украинских дронов от западных образцов является постоянная адаптация к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Нет сомнений, что после войны гибкие и эффективные украинские летательные аппараты будут пользоваться популярностью на международном рынке вооружений.

Есть успехи и в области ракетного вооружения, а именно противокорабельная ракета «Нептун», принятая на вооружение в Украине в 2020 году. Одно из первых боевых применений создало сенсацию: два "Нептуна" потопили гордость российского флота и флагман ЧМФ, ракетный крейсер "Москва".

Впрочем, в конструкторском бюро «Луч» не остановились на достигнутом. С 2022 года ракета прошла существенную модификацию в класс "земля-земля". Летом 2023 года "Нептун" успешно применили по наземным целям. В частности, 23 августа этой ракетой был потрясен российский зенитный ракетный комплекс С-400 в Крыму. Военные обозреватели тогда отмечали, что район, в котором был размещен ЗРК, "прикрыт едва ли не всеми имеющимися в РФ средствами ПВО.

Перспективам модернизированных "Нептун" посвятило материал издания Forbes. "Украинские официальные лица сообщили официальным лицам США, что они увеличили производство "Нептуна" в десять раз. Это значит, что Киев вскоре будет располагать десятками, а, возможно, и сотнями ракет. Если всего несколько "Нептунов" смогли потопить крейсер "Москва" и повредить несколько других кораблей и средств ПВО, представьте, что сможет сделать сотня "Нептунов", — говорится в статье.

Бронированный транспорт

Бронеавтомобили в Украине производят в основном две частные компании, много лет конкурирующие между собой на отечественном рынке — "Украинская бронетехника" с ее "Новатором" и НПО "Практика", детищем которой являются машины серии "Казак". За два года войны эти компании увеличили штат, обустроили ремонтные цеха вблизи от линии фронта и постепенно улучшают свой продукт, конкурируя с западными моделями. Украинское производство бронеавтомобилей на виду превращается в мощную часть оборонного комплекса и имеет большие шансы вырваться на мировой рынок. Считается, что общий объем производимых автомобилей давно превысил 1000 единиц.

С 2022 года украинские броневики получили много модификаций и технических улучшений, но останавливаться на достигнутом инженеры не планируют. Украинские броневики быстрые, маневренные, хорошо защищены, и к тому же примерно на треть дешевле иностранных аналогов.

СОУ «Богдана»

Артиллерия с момента появления всегда была богом войны, но богом именно современной войны является самоходная артиллерия. Преимущество в дальности, точности и интенсивности стрельбы калибром более 100 мм, а также возможность быстро изменить позицию многое решают на поле боя. В настоящее время Украина уже производит самое большое количество самоходных артиллерийских установок (САУ) в месяц в мире.

«Богдана» – первая САУ украинского производства. Гаубица имеет стандартный для НАТО калибр 155 мм. Вооружение для нее производит частный Краматорский завод тяжелого станкостроения, а шасси и броню – компания "Украинская бронетехника". Впервые эту САУ увидел свет в 2018 году, а предыдущие огневые испытания завершились только в январе 2022 года.

В начале великой войны единственный экземпляр "Богданы" должны были уничтожить, чтобы не отдавать врагу, однако установку успели эвакуировать из Краматорска. Весной 2022 года Минобороны сделало заказ на партию САУ на новом шасси, и «Богдана» ушла в серийное производство. Тот самый первый экземпляр в свою очередь был отправлен уничтожать врагов: в апреле 2022 года установка участвовала в битве за остров Змеиный.

После войны доработанная "Богдана" может иметь экспортный потенциал. Кроме успешного опыта использования в реальных боевых действиях конкурентным преимуществом может стать ее простота и сравнительно малая стоимость. В масштабных войнах количество техники становится не менее важным, чем ее богатый функционал, поэтому доступная и надежная "Богдана" легко найдет свою нишу.

Турникет «Днепр»

Эта разработка в сфере тактической медицины, принадлежащей производственной компании «Простір», была запущена в производство в 2022 году. За сравнительно короткое время турникет заслужил доверие бойцов.

Турникет «Днепр» уже включен в каталог НАТО, европейскую базу медицинских изделий EUDAMED, допущенный к продаже в странах ЕС, получил сертификат системы управления качеством в медицине и сертификат Австралийского реестра терапевтических товаров. Сейчас отечественное медицинское изделие ожидает рекомендации CоTCCC RECOMMENDED DEVICES & ADJUNCTS, поэтому компания «Простір» имеет шансы получить статус рекомендованного производителя. CoTCCC (The Committee on Tactical Combat Casualty Care) — это комитет представителей всех сил армии США и проверки проводимые ими на территории Соединенных Штатов. Пока рекомендацию комитета получили только 8 производителей, и все они американские.

Все, что спасает жизнь наших воинов, помогает убивать окупантов. Но «Днепр» заслуживает отличия и из-за финансовой составляющей. Ведь появление второго украинского производителя создало конкуренцию и удержало цену на качественные турникеты на уровне 2021 года. Доллар с тех пор подорожал с 25 гривен до 41 гривны, а американский турникет САО стоит больше 1600 грн. При том, что турникеты закупаются для сил обороны сотнями тысяч, появление «Днепра» сэкономило Украине сотни миллионов гривен.