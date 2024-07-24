Кара Божа made in Ukraine: українські розробки від дня повномасштабного вторгнення, що ефективно нищать окупантів

З 24 лютого 2022 року український ВПК створив декілька передових видів озброєнь. Деякі з них геть нові, деякі є удосконаленням попередніх зразків, проте всі вони надзвичайно ефективно нищать окупантів. Можна впевнено стверджувати, що ці розробки заслуговують на значну частку світового ринку військової продукції.

Морські дрони

Безекіпажні катери Magura (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) та Sea Baby вже змінили ландшафт війни на морі. Заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО контрадмірал Тімоті Генрі заявив, що НАТО вивчає успішний досвід України щодо знищення значної частини Чорноморського флоту РФ шляхом ефективного застосування морських дронів та інших технологій.

Вперше ЗСУ випробували безекіпажні катери в бою восени 2022 року. Так, 29 жовтня в Севастополі (за непідтвердженими даними) вдалося пошкодити до чотирьох суден. В листопаді 2022 року президент Зеленський заявив, що Україна має намір створити флот морських безекіпажних апаратів. Ця заява стала дійсністю, і в результаті росія втратила спроможність проводити операції у Чорному морі. Наразі за допомогою морських дронів знищено чи пошкоджено більшу частину кораблів Чорноморського флоту окупанта.

В липні 2023 року в Туреччині на виставці International Defence Industry Fair презентували український дрон Magura V5. З того моменту дрони Magura знищили кілька ворожих кораблів.

Українські морські безпілотники постійно вдосконалюються. Наприклад, “Sea Baby” вже можуть переносити заряд вибухівки вагою понад 1000 кг на відстань понад 1000 км, тобто здатні вразити кораблі росіян у будь-якій точці Чорного моря.

Повітряні безпілотники та ракети

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні з’явилася ціла низка безпілотних літальних апаратів власного виробництва, які швидко потіснили турецький Bayraktar. На сьогоднішні в активі уражень українських розробників – військові аеродроми, нафтобази та нафтопереробні заводи в глибині території росії. Окупанти чи не щотижня звітують про масовані нальоти українських дронів, котрі справляють значне навантаження на російську протиповітряну оборону. Вигідною відмінністю українських дронів від західних зразків є постійна адаптація до російських засобів радіоелектронної боротьби. Нема сумнівів, що після війни гнучкі та ефективні українські літальні апарати користуватимуться популярністю на міжнародному ринку озброєнь.

Є успіхи і в галузі ракетного озброєння, а саме протикорабельна ракета «Нептун», яка була прийнята на озброєння в Україні у 2020 році. Одне з перших бойових застосувань створило сенсацію: два «Нептуни» потопили гордість російського флоту та флагман ЧМФ, ракетний крейсер «Москва».

Втім, у конструкторському бюро «Луч» не зупинилися на досягнутому. З 2022 року ракета пройшла суттєву модифікацію у клас «земля-земля». Влітку 2023-го "Нептун" успішно застосували по наземних цілях. Зокрема, 23 серпня цією ракетою був уражений російський зенітний ракетний комплекс С-400 в Криму. Військові оглядачі тоді наголошували, що район, у якому був розміщений ЗРК "прикритий ледь не всіма наявними у РФ засобами ППО.

Перспективам модернізованих "Нептунів" присвятило матеріал видання Forbes. "Українські офіційні особи повідомили офіційним особам США, що вони збільшили виробництво "Нептуна" вдесятеро. Це означає, що Київ невдовзі матиме у своєму розпорядженні десятки, а, можливо, й сотні ракет. Якщо всього кількадесят "Нептунів" змогли потопити крейсер "Москва" та пошкодити кілька інших кораблів та засобів ППО, то уявіть, що зможе зробити сотня "Нептунів", – йдеться в статті.

Броньований транспорт

Бронеавтомобілі в Україні виробляють здебільшого дві приватні компанії, що багато років конкурують між собою на вітчизняному ринку – "Українська бронетехніка" з її "Новатором" та НВО "Практика", дітищем якої є машини серії "Козак". За два роки великої війни ці компанії збільшили штат, облаштували ремонтні цехи поблизу від лінії фронту і поступово покращують свій продукт, конкуруючи із західними моделями. Українське виробництво бронеавтомобілів на очах перетворюється на потужну частину оборонного комплексу і має великі шанси вирватися на світовий ринок. Вважається, що загальний обсяг вироблених автомобілів давно перевищив 1000 одиниць.

Від 2022 року українські броньовики отримали чимало модифікацій та технічних покращень, але зупинятися на досягнутому інженери не планують. Українські броньовики швидкі, маневрені, гарно захищені, і до того ж приблизно на третину дешевші за іноземні аналоги.

САУ «Богдана»

Артилерія від моменту появи завжди була богом війни, але богом саме сучасної війни є артилерія самохідна. Перевага у дальності, точності та інтенсивності стрільби калібром понад 100 мм, а також можливість швидко змінити позицію багато вирішують на полі бою. Наразі Україна вже виробляє найбільшу кількість самохідних артилерійських установок (САУ) на місяць у світі.

«Богдана» – перша САУ українського виробництва. Гаубиця має стандартний для НАТО калібр 155 мм. Озброєння для неї виробляє приватний Краматорський завод важкого верстатобудування, а шасі та броню – компанія "Українська бронетехніка". Уперше цю САУ світ побачив у 2018 році, а попередні вогневі випробування завершилися лише в січні 2022 року.

На початку великої війни єдиний екземпляр "Богдани" мали знищити, щоб не віддавати ворогу, проте установку встигли евакуювати з Краматорська. Навесні 2022 року Міноборони зробило замовлення на партію САУ на новому шасі, і «Богдана» пішла в серійне виробництво. Той самий перший екземпляр своєю чергою був відправлений нищити ворогів: у квітні 2022 року установка брала участь у битві за острів Зміїний.

Після війни дороблена "Богдана" може мати експортний потенціал. Окрім успішного досвіду використання в реальних бойових діях, конкурентною перевагою може стати її простота і порівняно мала вартість. У масштабних війнах кількість техніки стає не менш важливою за її багатий функціонал, тож доступна та надійна "Богдана" легко знайде свою нішу.

Турнікет «Дніпро»

Ця розробка у сфері тактичної медицини, що належить виробничій компанії «Простір», була запущена у виробництво у 2022 році. За порівняно короткий час турнікет заслужив довіру бійців.

Турнікет «Дніпро» вже включений до каталогу НАТО, до європейської бази медичних виробів EUDAMED, допущений до продажу в країнах ЄС, отримав сертифікат системи управління якістю в медицині та сертифікат Австралійського реєстру терапевтичних товарів. Наразі вітчизняний медичний виріб очікує на рекомендацію CоTCCC RECOMMENDED DEVICES & ADJUNCTS, тож компанія «Простір» має шанси отримати статус рекомендованого виробника. CoTCCC (The Committee on Tactical Combat Casualty Care) — це комітет представників усіх сил армії США, і перевірки проводяться ними на території Сполучених Штатів. Поки що рекомендацію комітету отримали лише 8 виробників, і всі вони є американськими.

Все, що рятує життя наших воїнів, допомагає вбивати окупантів. Але «Дніпро» заслуговує на відзнаку і через фінансову складову. Адже поява другого українського виробника створила конкуренцію і утримала ціну на якісні вітчизняні турнікети на рівні 2021 року. Долар відтоді подорожчав з 25 гривень до 41 гривні, а американський турнікет САТ коштує понад 1600 грн. При тому, що турнікети закуповуються для Сил оборони сотнями тисяч, поява «Дніпра» заощадила Україні сотні мільйонів гривень.