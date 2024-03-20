На Днепропетровщине пострадала семья, в Херсонской области один человек погиб: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки российские войска обстреляли ряд областей Украины, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек, один человек погиб.

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В Днепропетровской области пострадала семья

Ночью в Синельниковском районе в результате вражеской атаки, пострадали 5 человек. Среди них целая семья, дом которой разбили кафиры, сообщили в ОВА.

Брат с сестрой – 12 и 19 лет, 57-летний отец – в состоянии средней тяжести. Сильнее ранена 47-летняя женщина, она в тяжелом состоянии. Все четверо – в больнице. На пораженной территории повреждены дома.

В Харьковской области под огнем были 20 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины: Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка и другие. Авиаудары подверглись н.п. Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое, Избицкое, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В с. Мокрая Ракитна Харьковского района в результате обстрела повреждено частное предприятие, в с. Федоровка Изюмского района в поле взорвался на мини 47-летний водитель трактора. Мужчине оказали медпомощь в больнице.

Сегодня, в 3:45, был произведен обстрел КАБ с. Казачья Лопань Харьковского района. Часть населенного пункта оказалась без электроэнергии в результате повреждения линии электропередачи. Ранен гражданский 56-летний мужчина.

В 8:30 произошел еще один обстрел управляемой авиационной бомбой с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены два частных жилых дома, хозяйственные постройки, автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

В Херсонской области один человек погиб

За прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Шевченковку, Крещеновку, Антоновку, Станислав, Широкую Балку, Осокоровку, Днепровское, Михайловку, Качкаровку, Бургунку, Республиканец, Одрадокаменку, Садовое, Кизомис, Приднепровское, Дорожное и город Херсон.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 – получили ранения, сообщил глава области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки, 8 частных домов. Также было зафиксировано попадание в админздание, дошкольное учебное заведение, припортовую инфраструктуру и автомобиль.

Запорожскую область враг обстрелял 350 раз

Военнослужащие РФ нанесли 3 авиационных удара по Малой Токмачке, Роботиному, Темировке; 3 РСЗО-обстрелы Новоданиловки и Малой Токмачки; 36 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Железнодорожное и Волшебное. В течение суток было 350 ударов по 10-ти населенным пунктам, сообщили в ОВА.

308 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Роботиного, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Волшебного, Темировки и Новодаровки. Разрушены 28 жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Николаевской области под обстрелами были две общины

Вчера, 19 марта, в 10:04 обстрелы из артиллерии потерпели Куцурубская община. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким. В 10:33, 12:19 и 15:33 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Сумской области было 65 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в ОВА.

Зафиксировано 65 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская общины.

За сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

В Донецкой области за 19 марта россияне ранили 5 жителей: 4 в Селидово и 1 в Нью-Йорке.

Покровский район. В Новобахмутовке Очеретинского общества разрушены 3 дома. В Красногоровке повторно повреждена пятиэтажка.

Краматорский район. В Лиманской общине повреждено 5 домов: 3 в Заречном и 2 в Редкодубе. В Романовке Ильиновской общины повреждены 5 домов. В зоне поражения жилая застройка в Предтечином и Николаевке Константиновской общины. В Краматорске ракетный удар потерпела промзона.

Бахмутский район. В Нью-Йорке ранен человек, повреждены 6 домов. В Часовоярской общине повреждены 4 дома, в Северске - 1 дом. В Соледарской общине под огнем Раздолевка и Федоровка, в Звановской – Переездное и Верхнекаменское.