На Дніпропетровщині постраждала родина, на Херсонщині одна людина загинула: як минула доба в регіонах

Протягом минулої доби російські війська обстріляли низку областей України, внаслідок чого постраждали щонайменше 15 людей, одна людина загинула.

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На Дніпропетровщині постраждала родина

Вночі у Синельниківському районі внаслідок ворожої атаки, постраждали 5 людей. З-поміж них ціла родина, будинок якої потрощили окупанти, повідомили в ОВА.

Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка, вона – у важкому стані. Всі четверо – у лікарні. На ураженій території пошкоджені оселі.

На Харківщині під вогнем були 20 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе, Ізбицьке, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У с. Мокра Рокитна Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватне підприємство, у с. Федорівка Ізюмського району, в полі підірвався на міні 47-річний водій трактора. Чоловіку надали меддопомогу в лікарні.

Сьогодні, о 3:45, було здійснено обстріл КАБ с. Козача Лопань Харківського району. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі. Поранено цивільного 56-річного чоловіка, госпіталізований до медзакладу.

О 8:30 відбувся обстріл керованою авіаційною бомбою с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено два приватні житлові будинки, господарчі споруди, автівка. Інформація про постраждалих не надходила.

На Херсонщині одна людина загинула

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Шевченківку, Хрещенівку, Антонівку, Станіслав, Широку Балку, Осокорівку, Дніпровське, Михайлівку, Качкарівку, Бургунку, Республіканець, Одрадокам'янку, Садове, Кізомис, Придніпровське, Шляхове та місто Херсон.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 – дістали поранення, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль.

Запорізьку область ворог обстріляв 350 разів

Військовослужбовці РФ здійснили 3 авіаційні удари по Малій Токмачці, Роботиному, Темирівці; 3 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Малої Токмачки; 36 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне. Загалом, впродовж доби було 350 ударів по 10-ти населених пунктах, повідомили в ОВА.

308 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного, Темирівки та Новодарівки. Зруйновано 28 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Миколаївщині під обстрілами були дві громади

Учора, 19 березня, о 10:04 обстрілів з артилерії зазнала Куцурубська громада. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім. О 10:33, 12:19 та 15:33 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині було 65 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в ОВА.

Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.

У Донецькій області за 19 березня росіяни поранили 5 жителів: 4 у Селидовому і 1 у Нью-Йорку.