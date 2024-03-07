На Харьковщине РФ попала по учебному полигону, на Херсонщине – по ВУЗ: как прошла ночь в регионах

За прошедшие сутки и ночью 7 марта россияне обстреляли ряд областей Украины, в результате чего один человек погиб. Есть раненые.

В Харьковской области российские дроны ударили по учебному полигону

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 22 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Казачья Лопань, Амбарное, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка. Авиаудары враг наносил по населенным пунктам Заречное, Нестерное, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка, пишет глава ОВА Олег Синегубов.

Сегодня после полуночи в результате удара КАБом в с. Боровая поврежден фасад жилого дома, забор и автомобиль. У 73-летней владелицы дома острая реакция на стресс. По Чугуевскому району оккупанты ударили по меньшей мере двумя шахедами, пострадавших нет. В пгт Боровая Изюмского района в результате ракетного удара горел гараж, хозяйственная постройка и два автомобиля. У автомобиля погиб 70-летний мужчина. Из-под завалов спасена женщина, пострадали 5 ее детей, а также мужчина из соседнего дома. Всего повреждено 12 домов.

Ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона. В результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС, сообщили спасатели.

В Херсонской области поврежден вуз

Прошедшие сутки противник обстреливал Золотую Балку, Берислав, Веселое, Львове, Дудчаны, Михайловку, Громадное, Антоновку, Садовое, Станислав, Новоберислав и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 16 частных домов, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

В Херсоне в результате обстрелов повреждено высшее учебное заведение, газопровод и автомобиль. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. В результате вражеских атак в населенных пунктах области попадали в объект критической инфраструктуры и складское помещение.

РФ нанесла 253 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области

Захватчики били из авиации по Новодаровке и Красному, совершили 7 РСЗО-обстрелов Малиновки и Роботиного, а также 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Роботиному и Малиновке, сообщили в ОВА.

228 артударов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Омельника, Приморского и других прифронтовых городов и сел. Разрушены 20 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Какая ситуация в Николаевской области

Вчера враг дважды наносил удары с артиллерии по акватории Очаковской общины, сообщил председатель ОВА Виталий Ким. 7 марта в 00:55 под вражеским артиллерийским обстрелом находилась Куцурубская община. Пострадавших нет.

В Сумской области зафиксировали 72 взрыва

Ночью и утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманьская общины, сообщили в ОВА.

Больше всего пострадала Юнаковская община. Здесь враг бил из артиллерии (43 взрыва). Кроме того, произошел пуск 2-х авиационных бомб типа "КАБ".