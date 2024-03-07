На Харківщині РФ поцілила по навчальному полігону, на Херсонщині – по ВНЗ: як минула ніч в регіонах

Протягом минулої доби та вночі 7 березня росіяни обстріляли низку областей Україні, внаслідок чого є загиблі та поранені.

У Харківській області російські дрони вдарили по навчальному полігону

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Амбарне, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка, пише голова ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні після півночі внаслідок удару КАБом у с. Борова пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес. По Чугуївському районі окупанти вдарили щонайменше двома шахедами, постраждалих немає. У смт Борова Ізюмського району внаслідок ракетного удару горів гараж, господарча споруда та два автомобіля. Біля автомобіля загинув 70-річний чоловік. З-під завалів врятовано жінку, постраждало 5 її дітей, а також чоловік з сусіднього будинку. Всього пошкоджено 12 будинків.

Вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону. В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС, повідомили рятувальники.

На Херсонщині пошкоджено ВНЗ

Минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Берислав, Веселе, Львове, Дудчани, Михайлівку, Велетенське, Антонівку, Садове, Станіслав, Новоберислав та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 16 приватних будинків, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено вищий навчальний заклад, газогін та автомобіль. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури та складське приміщення.

РФ завдала 253 удари по 12 населених пунктах Запорізької області

Загарбники гатили з авіації по Новодарівці та Червоному, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Малинівки та Роботиного, а також 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному й Малинівці, повідомили в ОВА.

228 артударів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. Зруйновано 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Яка ситуація у Миколаївській області

Учора ворог двічі завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади, повідомив голова ОВА Віталій Кім. 7 березня о 00:55 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

На Сумщині зафіксували 72 вибухи

Уночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманьська громади, повідомили в ОВА.

Найбільше постраждала Юнаківська громада. Тут ворог бив з артилерії (43 вибухи). Крім того, відбувся пуск 2-х авіаційних бомб типу "КАБ".