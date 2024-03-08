Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: есть погибшие, много раненых

В ночь на 8 марта россияне атаковали юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БПЛА типа "Shahed".

В результате боевой работы сбиты 33 "шахеда" в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей, сообщили в Воздушных силах.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины. Всего из разных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 145 населенных пунктов и 320 объектов инфраструктуры, сообщает Military Media Center.

В Одесской области поврежден объект инфраструктуры

Ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными дронами. 18 беспилотников уничтожили силы ПВО, но не удалось избежать попадания. В результате атаки поврежден законсервированный объект инфраструктуры, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

На открытой местности произошел пожар, оперативно ликвидированный.

РФ ударили по Запорожской области 256 раз

256 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. Они уготовили из авиации по Малой Токмачке и Роботиному, обстреляли из РСЗО Беленькое и Роботино, атаковали 71 беспилотником Гуляйполе, Новоданиловку, Роботино, Малиновку, Малую Токмачку и Омельник, информируют в ОВА.

181 артудар пришелся по территории Орехова, Гуляйполя, Новоданиловки, Омельника, Приморского и других прифронтовых городов и сел. Есть информация о разрушении 23 жилых домов и объектов инфраструктуры.

На Харьковщине пострадал ребенок

Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 18 населенных пунктов Харьковщины: Табаевка, Голубовка, Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск, Ивановка, Степная Новоселовка, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Утром россияне обстреляли г. Чугуев из ЗРК С-300. В результате обстрела выбиты окна в 9-этажном жилом доме. Поврежден фасад ТРЦ, банка, магазина, гостиницы, 13 автомобилей. Пострадали семь мирных жителей: четыре мужчины, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев.

В Купянск повреждены частные дома и автомобили. Из-под завалов спасен пострадавший 36-летний мужчина. Погибли 64-летняя женщина и 58-летний мужчина. Также под обстрелами находились село Басово Богодуховского района и село Синельниково Чугуевского района.

В Херсонской области обстреляны 15 населенных пунктов

В минувшие сутки противник обстреливал Кизомис, Золотую Балку, Станислав, Николаевку, Антоновку, Дудчаны, Михайловку, Широкую Балку, Томину Балку, Белозерку, Качкаровку, Садовое, Понятовку, Приднепровское и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

По Новоалександровской общине Бериславского района враг нанес ракетный удар.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов.

В Херсоне в результате обстрелов повреждено здание театра и музея. Были зафиксированы попадания в газопровод, предприятие, магазин, гаражные помещения и машины. В результате вражеских атак в населенных пунктах области попадали в объект критической инфраструктуры, админздание и хозяйственные сооружения.

РФ трижды ударила по Никопольщине из артиллерии

Ночью агрессор трижды бил по Никопольщине из артиллерии. Туда прилетело с десяток снарядов. Под ударом были Мировская, Марганецкая общины и сам Никополь, сообщили в ОВА.

Изуродованы 3 частных дома и хозяйственная постройка. В остальных районах Днепропетровщины ночь была тихой. Прошло без вражеских атак.

Донетчина подверглась массированному обстрелу

8 марта в 02:20 оккупанты совершили массированный ракетный обстрел г. Мирнограда. Находясь дома, получила ранение местная жительница 64 лет. Кроме того, в городе повреждены предприятие, больница, не менее 10 многоквартирных домов, торговый объект и 8 автомобилей.

Меньше чем через полчаса враг атаковал с. Шахматное Покровского района. Вражеский снаряд попал в школу, где на тот момент находилась сторож – 48-летняя женщина. У нее диагностированы гематомы.

Тогда же оккупанты дважды ударили и по г. Новогродовцы. С сотрясением головного мозга, осколочным ранением и минно-взрывными травмами в медицинское учреждение доставлена 38-летняя женщина и мужчина 77 лет.

В городе повреждены по меньшей мере 64 частных домовладений и 5 авто, 4 админздания, медучреждение, 4 двухэтажных жилых дома и 5 машин. Без электроснабжения осталось около 4000 абонентов.

Указанные населенные пункты российские оккупанты обстреляли, вероятно, с использованием ЗРК "С-300", КАБ-250 и РСЗО "Смерч".

Николаевская область: обстреляно две общины

В ночь на 8 марта силами ПВО в Николаевской области уничтожены два БпЛА. Также враг дважды наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины, сообщает председатель ОВА Виталий Ким.

Вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Также во вражеские обстрелы попали Кировоградская, Сумская и Черниговская области.