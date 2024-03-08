Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами: є загиблі, багато поранених

У ніч на 8 березня росіяни атакували південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed".

В результаті бойової роботи збито 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей, повідомили в Повітряних силах.

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 145 населених пунктів та 320 об'єктів інфраструктури, повідомляє Military Media Center.

На Одещині пошкоджено об'єкт інфраструктури

Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними дронами. 18 безпілотників знищили сили ППО, але не вдалось уникнути влучань. Внаслідок атаки пошкоджено законсервований об'єкт інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

РФ вдарила по Запорізькій області 256 разів

256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби. Вони вгатили з авіації по Малій Токмачці й Роботиному, обстріляли з РСЗВ Біленьке та Роботине, атакували 71 безпілотником Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине, Малинівку, Малу Токмачку й Омельник, інформують в ОВА.

181 артудар прийшовся по території Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. Є інформація про руйнування 23 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Харківщині постраждала дитина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Табаївка, Голубівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Вранці росіяни обстріляли м. Чугуїв із ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у 9-поверховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок. Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців.

У Куп'янську пошкоджено приватні будинки та автомобілі. З-під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка. Загинули 64-річна жінка і 58-річний чоловік. Також під обстрілами були село Басове Богодухівського району та село Синельникове Чугуївського району.

У Херсонській області обстріляні 15 населених пунктів

Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

По Новоолександрівській громаді Бериславського району ворог завдав ракетного удару.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру та музею. Були зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди.

РФ тричі вдарила по Нікопольщині з артилерії

Вночі агресор тричі бив по Нікопольщині з артилерії. Туди прилетіло з десяток снарядів. Під ударом були Мирівська, Марганецька громади і сам Нікополь, повідомили в ОВА.

Понівечені 3 приватні будинки й господарська споруда. У решті районів Дніпропетровщини ніч була тихою. Минулося без ворожих атак.

Донеччина зазнала масованого обстрілу

8 березня о 02:20 окупанти здійснили масований ракетний обстріл м. Мирнограда. Перебуваючи вдома, поранення отримала місцева жителька 64 років. Крім того, в місті пошкоджені підприємство, лікарня, щонайменше 10 багатоквартирних будинків, торговельний об’єкт та 8 автомобілів, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Менше, ніж через півгодини ворог атакував с. Шахове Покровського району. Ворожий снаряд поцілив у школу, де на той момент перебувала сторож – 48-річна жінка. У неї діагностовано гематоми.

Тоді ж окупанти двічі вдарили й по м. Новогродівці. Зі струсом головного мозку, осколковим пораненням й мінно-вибуховими травмами до медичного закладу доставлено 38-річну жінку та чоловіка 77 років.

В місті пошкоджені щонайменше 64 приватні домоволодіння та 5 авто, 4 адмінбудівлі, медзаклад, 4 двоповерхові житлові будинки і 5 машин. Без електропостачання залишилися майже 4000 абонентів.

Вказані населені пункти російські окупанти обстріляли, ймовірно, з використанням ЗРК "С-300", КАБ-250 та РСЗВ "Смерч".

Миколаївська область: обстріляно дві громади

В ніч на 8 березня силами ППО на Миколаївщині знищено два БпЛА. Також ворог двічізавдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також під ворожі обстріли потрапили Кіровоградська, Сумська і Чернігівська області.