Ночью РФ атаковала Украину дронами: какая ситуация в регионах

В ночь на 29 мая оккупанты атаковали территорию Украины 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Благодаря работе ПВО было сбито 13 "шахидов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях, сообщили в воздушных силах.

В Харькове оккупанты попали в гольф-клуб

В Харькове был обстрел КАБ по территории гольф-клуба. Обломками от двух боеприпасов выбило окна в ресторане на территории и в клубном доме. После попаданий загорелась трава, выгорело несколько тысяч кв. метров газона. На территории в момент ударов находились пять работников. Без пострадавших сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Харьковском районе в с. Малая Даниловка в результате обстрела 4 КАБ горела крыша фермы. Повреждено здание кафедры образовательного учреждения. Пострадал 40-летний мужчина. В с. Русская Лозовая в результате обстрела горела хозяйственная постройка.

В Изюме в результате обстрела предприятия ракетой Х-59 горел бытовой мусор на открытой территории. В Чугуевском районе в с. Бугаевка в результате обстрела КАБ повреждены 19 частных домов, 23 хозяйственных постройки, здание учебного заведения. В Купянском районе в с. Новоосиново в результате обстрела дачного кооператива повреждено 7 дачных домов.

По Запорожской области россияне ударили 296 раз

В течение суток оккупанты 296 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов. 9 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 5 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, сообщили в ОВА.

212 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Малых Щербаков и Степногорска. Поступило 7 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области погиб человек

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Приднепровское, Ивановка, Берегово, Белозерка, Янтарное, Днепровское, Александровка, Антоновка, Камышаны, Зеленовка, Понятовка, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Гавриловка, Монастырское, Змиевка, Золотая Балка сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 9 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект коммунальной инфраструктуры, сельхозпредприятие и заведение культуры. Также были избиты гаражное помещение и сельхозтехника. Из-за российской агрессии один человек погиб.

Россияне дважды обстреляли Никополь

Дважды за ночь агрессор обстрелял Никополь. По городу ударили с десяток артснарядов. Повреждены частный дом, не эксплуатируемое здание, линия электропередач. Загорелась сухая трава, сообщили в ОВА.

Пожар спасатели потушили. Прошло без погибших и пострадавших.

В Николаевской области есть попадание в магазин и фитнес-зал

В ночь на 29 мая силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены одиннадцать БпЛА типа "Shahed 131/136", сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Также враг атаковал г. Очаков Очаковской общины дроном-камикадзе типа FPV. Произошло попадание в двухэтажное здание, в котором находится магазин и фитнес-зал, которые не эксплуатируются из-за ситуации в безопасности. В результате возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Дважды враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Донецкой области погибли три человека

За 28 мая россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Торецке и 1 в Селидово. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи, сообщили в ОВА.

В Сумской области был ракетный обстрел

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 1 взрыв. Обстрелы потерпели Шалыгинская и Конотопская общины. Шалыгинская община: был обстрел из стрелкового оружия. Конотопское общество: совершен ракетный обстрел (1 взрыв), информируют в ОВА.