Вночі РФ атакувала Україну дронами: яка ситуація в регіонах

У ніч на 29 травня окупанти атакували територію України 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Завдяки роботі ППО було збито 13 "шахідів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях, повідомили в Повітряних силах.

У Харкові окупанти поцілили в гольф-клуб

У Харкові був обстріл КАБ по території гольф-клубу. Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі. Після влучань зайнялася трава, вигоріло декілька тисяч кв. метрів газону. На території в момент ударів перебували п'ятеро працівників. Без постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Харківському районі в с.Мала Данилівка внаслідок обстрілу 4 КАБ горів дах ферми. Пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік. У с. Руська Лозова внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

В Ізюмі внаслідок обстрілу підприємства ракетою Х-59 горіло побутове сміття на відкритій території. У Чугуївському районі в с. Бугаївка внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 19 приватних будинків, 23 господарчі споруди, будівля навчального закладу. У Куп'янський районі в с. Новоосинове внаслідок обстрілу дачного кооперативу пошкоджено 7 дачних будинків.

По Запорізькій області росіяни вдарили 296 разів

Впродовж доби окупанти 296 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. 9 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, повідомили в ОВА.

212 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та Степногірська. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині загинула людина

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Іванівка, Берегове, Білозерка, Янтарне, Дніпровське, Олександрівка, Антонівка, Комишани, Зеленівка, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Гаврилівка, Монастирське, Зміївка, Золота Балка, Ольгівка, Біляївка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об'єкт комунальної інфраструктури, сільгосппідприємство та заклад культури. Також були побиті гаражне приміщення та сільгосптехніка. Через російську агресію одна людина загинула.

Росіяни двічі обстріляли Нікополь

Двічі за ніч агресор обстріляв Нікополь. По місту вдарили з десяток артснарядів. Пошкоджені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалася, лінія електропередач. Зайнялася суха трава, повідомили в ОВА.

Пожежу рятувальники загасили. Минулося без загиблих та постраждалих.

На Миколаївщині є влучання в магазин та фітнес-зал

У ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу «Shahed 131/136», повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Також ворог атакував м. Очаків Очаківської громади дроном-камікадзе типу FPV. Відбулося влучання у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин та фітнес-зал, які не експлуатуються через безпекову ситуацію. Внаслідок чого виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Двічі ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Донеччині загинули три людини

За 28 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Торецьку і 1 у Селидовому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи, повідомили в ОВА.

На Сумщині був ракетний обстріл

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 1 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська та Конотопська громади. Шалигинська громада: був обстріл із стрілецької зброї. Конотопська громада: здійснено ракетний обстріл (1 вибух), інформують в ОВА.