Ночью Россия атаковала территорию Украины дронами и ракетами: ситуация в регионах

В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БПЛА типа "Shahed". Всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА, сообщают в воздушных силах.

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В результате противовоздушного боя сбиты 28 воздушных целей. Среди них 4 крылатых ракеты "Калибр", 1 ракета Х-59/Х-69 и 23 ударных БпЛА.

По Запорожской области россияне ударили 295 раз

В течение суток оккупанты 295 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населённых пунктов, сообщили в ОВА.

Враг нанес авиационный удар по Новоандреевке. 111 БпЛА разной модификации направили на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке. 6 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 177 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки. Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Николаевской области уничтожено шесть БпЛА

В ночь на 27 июня силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены шесть БпЛА типа "Shahed 131/136" и три крылатые ракеты, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Вечером, 26 июня, в 18:45 и 19:23 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская община. Вчера, 26 июня, в 21:53 артиллерийские обстрелы подверглись акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Харьковщину атаковали КАБами

В Харькове в результате попадания КАБ повреждено здание гражданского предприятия. Информация о пострадавших не поступала, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В городе Дергачи в результате обстрела повреждено около 65 домов, хозяйственные постройки, торговый центр, автомобили. Пострадали 12 человек: 5 человек госпитализированы в медицинское учреждение, 7 – острая реакция на стресс (из них трое детей), от госпитализации отказались.

В селе Малое Веселое в результате обстрела КАБом травмирован мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение, состояние стабильное.

В течение суток враг наносил удары по Купянску. В результате вражеского обстрела ракетами УМПБ-Д30 поврежден дом, хозяйственные постройки. В с. Петропавловка в результате попадания двух вражеских КАбов повреждено админздание. Без пострадавших.

На Днепропетровщине повреждены лицей и детсад

С тяжелой артиллерии агрессор атаковал Никополь. Повреждены лицей и детсад. Изуродованы 5 многоэтажек. А еще – нежилое здание и 2 автомобиля. Целят по Никопольщине россияне и с самого утра. По Марганецкому обществу ударили дроном-камикадзе и артиллерией, сообщают в ОВА.

Поздним вечером в области работала ПВО. В Криворожском районе сбили вражеский шахед.

В Херсонской области 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Красный Маяк, Михайловка, Янтарное, Антоновка, Новоалександровка, Берислав, Садовое, Новокаиры, Томарино, Качкаровка, Александровка, Веселое, Тягинка, Ольговка, Ивановка, Николаевка, Золотая Балка Камышаны, Львове, Осокоровка, Казацкий и Херсон, сообщает председатель ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения, из них - 2 ребенка.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажки и 15 частных домов. Зафиксировано попадание в промышленный объект, магазин, складское помещение гуманитарного штаба и газопровод. В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки, гаражи и атомобили.

В Сумской области было 5 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 5 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская и Белопольская общины, сообщают в ОВА.