Вночі Росія атакувала територію України дронами та ракетами: ситуація в регіонах

У ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу "Shahed". Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА, повідомляють у Повітряних силах.

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В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей. Серед них 4 крилаті ракети "Калібр", 1 ракета Х-59/Х-69 та 23 ударні БпЛА.

По Запорізькій області росіяни ударили 295 разів

Впродовж доби окупанти 295 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів, повідомили в ОВА.

Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці. 111 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 177 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Миколаївщині знищено шість БпЛА

У ніч на 27 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу "Shahed 131/136" та три крилаті ракети, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Увечері, 26 червня, о 18:45 та 19:23 під ворожими артилерійськими обстрілами була Куцурубська громада. Учора, 26 червня, о 21:53 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Харківщину атакували КАБами

У Харкові внаслідок потрапляння КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

У місті Дергачі внаслідок обстрілу пошкоджено близько 65 будинків, господарчі споруди, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 осіб: 5 чоловік госпіталізовані до медичного закладу, 7 - гостра реакція на стрес (із них троє дітей), від госпіталізації відмовились.

У селі Мале Веселе внаслідок обстрілу КАБом травмовано чоловіка, госпіталізовано до медичної установи, стан стабільний.

Протягом доби ворог наносив удари по Куп’янську. Унаслідок ворожого обстрілу ракетами УМПБ-Д30 пошкоджено будинок, господарчі споруди. У с. Петропавлівка внаслідок влучання двох ворожих КАбів пошкоджено адмінбудівлю. Без постраждалих.

На Дніпропетровщині пошкоджені ліцей і дитсадок

З важкої артилерії агресор атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто. Цілять по Нікопольщині росіяни і з самого ранку. По Марганецькій громаді вдарили дроном-камікадзе та артилерією, повідомляють в ОВА.

Пізно ввечері в області працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий шахед.

На Херсонщині 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Янтарне, Антонівка, Новоолександрівка, Берислав, Садове, Новокаїри, Томарине, Качкарівка, Олександрівка, Веселе, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Золота Балка, Кізомис, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Львове, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Зафіксовано влучання в промисловий об'єкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу та газопровід. Внаслідок обстрілів пошкоджені господарські споруди, гаражі та атомобілі.

На Сумщині було 5 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 5 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади, повідомляють в ОВА.