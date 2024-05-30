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Ночью россияне атаковали территорию Украины дронами и ракетами: какая ситуация в регионах
В ночь на 30 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины с применением 8-ми зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 самолетов стратегической авиации и 32 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
В Воздушных силах сообщили, что в результате противовоздушного боя сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.
В Харьковской области пострадали 7 человек
В Харьковском районе в с. Малая Даниловка было два места попадания ракет на территории учебного заведения, в результате чего разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В Харькове произошел ракетный обстрел по 2 локациям. Попадание в двухэтажное административное здание КП, вследствие чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием. Легкие повреждения получили 6 женщин и 1 человек.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Купянском районе в с. Куриловка из-за обстрелов поврежден частный дом, гараж и забор. В селе Колесниковка в результате обстрела горел дом и хозяйственная постройка. Пострадала женщина. В селе Русская Лозовая в результате вражеских обстрелов населенного пункта КАБ повреждены 7 частных домов, гараж, автомобиль. Ранен мужчина.
В Чугуевском районе в Белый Колодец в результате обстрела повреждены частный дом, забор и гараж.
По Запорожской области оккупанты ударили 379 раз
В течение суток оккупанты 379 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов, сообщили в ОВА. 154 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 4 обстрела из РСЗО накрыли Роботино и Гуляйполе.
221 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Малых Щербаков и Нестерянки. Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
В Херсонской области - шесть раненых
За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Антоновка, Днепровское, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Александровка, Новодмитровка, Берислав, Львов, Михайловка, Змиевка, Качкаровка, Нововоронцовка, Красный Маяк и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокуд.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 4 частных дома. Были разбиты гаражное помещение и частные автомобили. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Над Днепропетровщиной сбили 7 беспилотников
Ночью защитники сбили над Днепропетровской 7 вражеских шахидов в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах, сообщили в ОВА.
Из-за падения обломков в последнем повреждены частный дом и линия электропередач. Вечером агрессор обстрелял из артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольщины.
Бил враг по району и утром. Попал дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине. Последствия уточняются. Люди не пострадали.
В Николаевской области были обстрелы из артиллерии
Вчера, 29 мая, в 13:28 и сегодня, 30 мая, в 02:53 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщает глава ОВА Виталий Ким.
Также сегодня, 30 мая, в 02:33 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.
В Сумской области было шесть взрывов
Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 6 взрывов из миномета. Обстрелы потерпели Краснопольская (4 взрыва), Эсманская (2 взрыва) общины, сообщили в ОВА.