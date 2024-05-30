Вночі росіяни атакували територію Україну дронами та ракетами: яка ситуація в регіонах

У ніч на 30 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

У Повітряних силах повідомили, що в результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

На Харківщині постраждали 7 осіб

У Харківському районі в с. Мала Данилівка було два місця влучання ракет на території навчального закладу, внаслідок чого зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові відбувся ракетний обстріл по 2 локаціям. Влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали 6 жінок та 1 чоловік.

У Куп'янському районі в с. Курилівка через обстріл пошкоджено приватний будинок, гараж та паркан. У селі Колісниківка внаслідок обстрілу горів будинок на та господарча споруда. Постраждала жінка. У селі Руська Лозова внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту КАБ пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, автомобіль. Поранено чоловіка.

У Чугуївському районі в с Білий Колодязь внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, паркан та гараж.

По Запорізькій області окупанти вдарили 379 разів

Впродовж доби окупанти 379 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомили в ОВА. 154 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 4 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе.

221 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та Нестерянки. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині – шестеро поранених

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Олександрівка, Новодмитрівка, Берислав, Львове, Михайлівка, Зміївка, Качкарівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватних будинки. Були побиті гаражне приміщення та приватні автомобілі. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Над Дніпропетровщиною збили 7 безпілотників

Вночі оборонці збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих шахідів у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах, повідомили в ОВА.

Через падіння уламків в останньому пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач. Ввечері агресор обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині.

Бив ворог по району і вранці. Поцілив дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали.

У Миколаївській області були обстріли з артилерії

Учора, 29 травня, о 13:28 та сьогодні, 30 травня, о 02:53 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, інформує голова ОВА Віталій Кім.

Також сьогодні, 30 травня, о 02:33 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині було шість вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 6 вибухів з міномету. Обстрілів зазнали Краснопільська ( 4 вибухи), Есманська ( 2 вибухи) громади, повідомили в ОВА.