Оккупанты атаковали 9 областей, в Харькове – попадание в многоэтажку: какая ситуация в регионах

По информации Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины. Всего из разных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 81 населенный пункт и 181 объект инфраструктуры.

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В Харькове оккупанты попали в жилой дом, есть погибшие

Ночью оккупанты попали ракетой в пятиэтажный жилой дом. Частично разрушены с 3-го по 5-й этажи. Возник пожар. Погибли 4 человека, пострадали 25 человек, из них два ребенка – мальчик и девочка по 12 лет. Еще одно попадание было в трехэтажное административное здание, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Шевченковском районе во время вражеского обстрела БПЛА повреждены 3 автомобиля. Сработало ПВО. В с. Русская Лозовая попадание в хозяйственное сооружение и землю на территории частного домовладения. В результате обстрела пострадали два человека.

В Волчанске во время эвакуации животных в результате вражеского обстрела КАБ получил ранение мужчина-волонтер из Швейцарии. В Изюмском районе в с. Богуславка был прилет в учебное заведение. В результате обстрела горел отдельно расположенный учебный корпус.

В Купянском районе в с. Новоосиново в результате обстрела горело авто. Повреждены шесть частных домовладений. Погиб один человек и один человек пострадал. В Чугуевском районе в с. Юрченково в результате обстрела КАБ разрушены два магазина, один из них разрушен полностью. Пострадал мужчина.

В Киеве обломки ракеты уничтожили подстанцию

Сегодня утром обломки сбитой ракеты повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию ​​в Голосеевском районе столицы, сообщили в ДТЭК.

Как только разрешила ситуация безопасности, энергетики ДТЭК начали возвращать свет. В 8:10 нам удалось заживить большинство домов по резервным источникам.

Без света остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. К концу дня должны вернуть электричество.

Враг обстреливал Никопольщину

Ночью подразделение ПВК "Восток" уничтожило на Днепропетровщине вражеский БПЛА. Защитники приземлили шахид, сообщили в ОВА. Беспокойно было на Никопольщине. Вечером агрессор попал из артиллерии по райцентру. А еще – Марганецкой общине.

По одному из тамошних деревень снова открыл огонь утром, прервав ночное затишье. Прошло без погибших и пострадавших.

В Херсонской области повреждено 9 домов

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Новодмитровка, Новоалександровка, Новотягинка, Ольговка, Ивановка, гигантское, Александровка, Красный Маяк, Михайловка, Антоновка, Берислав, Белозерка, Веривка, Бургунка, Токаревка, Токаревка, Токаревка Львов и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 9 частных домов. Были зафиксированы попадания в учебное заведение, исправительное учреждение, газопровод и частный автомобиль.

По Запорожской области россияне ударили 372 раза

В течение суток оккупанты 372 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов. Враг нанес авиационный удар по Лобковому. 150 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку Малиновку и Новоандреевку, сообщили в ОВА.

11 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку. 210 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Нестерянки. Поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Николаевской области в 01:50 под вражеским артиллерийским обстрелом находилось г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.