Окупанти атакували 9 областей, у Харкові – влучання в багатоповерхівку: яка ситуація в регіонах

За інформацією Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 81 населений пункт та 181 об'єкт інфраструктури.

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У Харкові окупанти поцілили в житловий будинок, є загиблі

Вночі окупанти поцілили ракетою в пʼятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Загинули 4 людини, постраждали 25 осіб, з них дві дитини - хлопчик та дівчинка по 12 років. Ще одне влучання було у трьохповерхову адміністративну будівлю, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Шевченківському районі під час ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено 3 автомобілі. Спрацювало ППО. У с. Руська Лозова влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу постраждали два чоловіки.

У Вовчанську під час евакуації тварин внаслідок ворожого обстрілу КАБ дістав поранення чоловік-волонтер із Швейцарії. У Ізюмському районі в с. Богуславка був приліт у навчальний заклад. Внаслідок обстрілу горів окремо розташований учбовий корпус.

У Куп'янському районі в с. Новоосинове внаслідок обстрілу горіло авто. Пошкоджено шість приватних домоволодінь. Загинула одна людина та одна особа постраждала. В Чугуївському районі в с. Юрченково внаслідок обстрілу КАБ зруйновано два магазини, один з них зруйнований повністю. Постраждав чоловік.

У Києві уламки ракети знищили підстанцію

Сьогодні зранку уламки збитої ракети пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці, повідомили в ДТЕК. Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло. О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.

Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику.

Ворог обстрілював Нікопольщину

Вночі підрозділ ПвК "Схід" знищив на Дніпропетровщині ворожий БпЛА. Оборонці приземлили шахід, повідомили в ОВА. Неспокійно було на Нікопольщині. Ввечері агресор поцілив з артилерії по райцентру. А ще – Марганецькій громаді.

По одному із тамтешніх сіл знову відкрив вогонь вранці, перервавши нічне затишшя. Минулося без загиблих та постраждалих.

На Херсонщині пошкоджено 9 будинків

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Іванівка, Велетенське, Олександрівка, Червоний Маяк, Михайлівка, Антонівка, Берислав, Білозерка, Вірівка, Бургунка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Качкарівка, Придніпровське, Львове та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в навчальний заклад, виправну установу, газопровід та приватний автомобіль.

По Запорізькій області росіяни вдарили 372 рази

Впродовж доби окупанти 372 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворог завдав авіаційний удар по Лобковому. 150 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку Малинівку та Новоандріївку, повідомили в ОВА.

11 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 210 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Нестерянки. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Миколаївщині о 01:50 під ворожим артилерійським обстрілом перебувало м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім.