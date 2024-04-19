Ракетная атака РФ: в Днепре разрушена многоэтажка, двое погибших

В ночь на 19 апреля российские террористы совершили массированную ракетную атаку на Украину. В Днепре горит пятиэтажка, она частично разрушена. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он рассказал о первых известных последствиях массированной атаки, которой Днепропетровщина подверглась этой ночью.

"В Днепре горит пятиэтажка. Она частично разрушена. Под завалами могут быть люди. Сейчас, предварительно, шесть пострадавших", - отметил Лысак.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в настоящее время уже известно о 9 пострадавших.

"Самый центр города!!! Гражданские люди. Пострадавших уже девять. К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких черт человечности", - отметил Филатов.

Глава ОВА также проинформировал, что на Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушение и на Синельниковщине. Там погибла женщина.

Позже Лысак сообщил, что часть вражеских целей сбили Силы ПВО. В частности, только за утро, предварительно, 9 ракет. И еще 2 – ночью. К сожалению, есть и попадание.

В Павлограде повреждено одно из предприятий.

В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых – дети. Один – тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены.

По словам Лысака, в Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. Всего в городе сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых.