Ракетна атака РФ: у Дніпрі зруйновано багатоповерхівку, двоє загиблих

У ніч на 19 квітня російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну. У Дніпрі горить п'ятиповерхівка, вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він розповів про перші відомі наслідки масованої атаки, якої Дніпропетровщина зазнала цієї ночі.

"У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. На зараз, попередньо, шестеро постраждалих", - зауважив Лисак.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що наразі вже відомо про 9 постраждалих.

"Самісінький центр міста!!! Цивільні люди.Постраждалих вже девʼять.На жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних рис людяності", - зауважив Філатов.

Очільник ОВА також поінформував, що на Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка.

Пізніше Лисак повідомив, що частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. На жаль, є й влучання.

У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один - важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені.

За словами Лисака, у Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених.