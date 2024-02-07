Разрушены дома, ранены и погибшие: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки враг нанес удары по ряду регионов Украины, в результате чего разрушены жилые дома, а также погибли и ранены.

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Враг гатив по 19 городам и селам Запорожской области

В результате обстрелов в течение суток было зафиксировано 179 вражеских ударов. 128 артударов пришлось по территории Орехово, Новоданиловки, Полтавки, Левадного, Белогорья, Малиновки, Степногорска, Степного, Каменского, Малых Щербаков и других прифронтовых населенных пунктов, сообщили в ОВА.

В результате артудара по Степногорску на собственном дворе погибла 69-летняя местная жительница.

Оккупанты совершили авиационный удар по Новодаровке, 55 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Волшебному, Новодаровке, Красному, Новоандреевке, Пятихатках, а также обстреляли из РСЗО Роботино, Малую Токмачку и Новоданиловку.

На Харьковщине пострадали 22 населенных пункта

В течение суток артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 22 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Волчанск, Охримовка, Варваровка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Песчаное, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и т.д., сообщил глава области Олег Сине.

Враг нанес удары двумя КАБами по с. Охримовка Чугуевского района. Повреждены повреждены 10 ангаров предприятия и другая нежилая инфраструктура. Также четырьмя КАБами обстрелял село Малая Волчья. Повреждены 5 частных домов, складское помещение, автомобиль. Позже россияне сбросили КАБы на с. Варваровка, повреждено помещение школы.

В результате ударов по с. Песчаное пострадала 70-летняя женщина, получила взрывную травму, проведена травматическая ампутация пальцев, госпитализирована в медицинское учреждение.

Кроме этого, под обстрелы попал Волчанск. Здесь повреждены хозяйственные помещения предприятия. В результате повторного обстрела повреждены частный дом, автомобиль.

В Николаевской области погиб мужчина

7 февраля враг атаковал город БпЛА типа Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов. Один человек пострадал. К сожалению, мужчина, которого госпитализировали после обстрела, скончался в реанимации, сообщает глава области Виталий Ким.

Кроме того, на территории инфраструктурного объекта поврежден и возник пожар технического сооружения. В настоящее время возгорание локализовано.

По Херсонщине враг выпустил 150 снарядов

За минувшие сутки противник совершил 37 обстрелов, выпустив 150 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, БПЛА и авиации, сообщил глава области Александр Прокудин.

Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения. По Херсону прилетело 32 снаряда.

Российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, предприятие и гаражный кооператив в Херсоне, птицефабрику и магазин в Херсонском районе, агропредприятие в Бериславском районе.

Днепропетровщину атаковали беспилотники

Ночью враг направил несколько беспилотников в Новомосковский район. Два шахеда сбили ППК "Восток", информируют в ОВА. Из-за падения обломков и попадания остальных БПЛА есть разрушение на территории коммунального предприятия. Повреждены здания и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Кроме этого, досталось и Никопольщине. Агрессор обстреливал ее артиллерией, избивал по райцентру и Марганецкому обществу.

В Донецкой области один человек получил ранения

Покровский район: в Авдеевке ранен человек, а в Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Максимилиановка, в Очеретинской - Новоселовка Первая. В Остром Кураховской общины ранен человек, поврежден дом, сообщили в ОВА.

В Краматорском районе Лиманская община подверглась 27 обстрелам. Под огнем оказались окрестности Константиновской общины.

Бахмутский район. Зафиксированы единичные обстрелы Торецкой и Часовоярской общин. В Соледарской общине обстреляны Раздолевка и Федоровка. В Северске поврежден дом и 2 нежилых помещения.