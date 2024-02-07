Зруйновані будинки, поранені і загиблі: як минула доба в регіонах

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по низці регіонів України, внаслідок чого є руйнування житлових будинків, а також загиблі і поранені.

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Ворог гатив по 19 містах та селах Запорізької області

Внаслідок обстрілів, протягом доби було зафіксовано 179 ворожих ударів. 128 артударів прийшлося по території Оріхова, Новоданилівки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів, повідомили в ОВА.

Внаслідок артудару по Степногірську на власному подвір'ї загинула 69-річна місцева жителька.

Окупанти здійснили авіаційний удар по Новодарівці, 55 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Чарівному, Новодарівці, Червоному, Новоандріївці, П'ятихатках, а також обстріляли з РСЗВ Роботине, Малу Токмачку та Новоданилівку.

На Харківщині постраждали 22 населених пункти

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Охримівка, Варварівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Піщане, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка тощо, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Ворог завдав ударів двома КАБами по с. Охримівка Чугуївського району. Пошкоджено пошкоджено 10 ангарів підприємтсва та інша нежитлова інфраструктура. Також чотирма КАБами обстріляв село Мала Вовча. Пошкоджено 5 приватних будинків, складське приміщення, автомобіль. Пізніше росіяни скинули КАБи на с. Варварівка, пошкоджено приміщення школи.

Внаслідок ударів по с. Піщане постраждала 70-річна жінка, отримала вибухову травму, проведена травматична ампутація пальців, госпіталізована до медичної установи.

Окрім цього, під обстріли потрапив Вовчанськ. Тут пошкоджені господарські приміщення підприємства. Внаслідок повторно обстрілу пошкоджені приватний будинок, автомобіль.

На Миколаївщині загинув чоловік

7 лютого ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed-136/131" та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків. Одна людина постраждала. На жаль, чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації, повідомляє очільник області Віталій Кім.

Крім того, на території інфраструктурного об’єкту пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

По Херсонщині ворог випустив 150 снарядів

За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 150 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації, повідомив голова області Олександр Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення. По Херсону прилетіло 32 снаряди.

Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, підприємство та гаражний кооператив у Херсоні, птахофабрику та магазин у Херсонському районі, агропідприємство у Бериславському районі.

Дніпропетровщину атакували безпілотники

Вночі ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район. Два шахеди збили ПвК "Схід", інформують в ОВА. Через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Окрім цього, дісталося і Нікопольщині. Агресор обстрілював її артилерією, бив по райцентру та Марганецькій громаді.

На Донеччині одна людина отримала поранення

Покровський район: в Авдіївці поранено людину, а в Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка, в Очеретинській — Новоселівка Перша. У Гострому Курахівської громади поранено людину, пошкоджено будинок, повідомили в ОВА.

У Краматорському районі Лиманська громада зазнала 27 обстрілів. Під вогнем опинилися околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. Зафіксовано поодинокі обстріли Торецької і Часовоярської громад. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.