РФ 400 раз ударила по Запорожской области, в Херсонской области ранены три человека: как прошла ночь в регионах

В течение суток 14 апреля и ночи 15 апреля российская армия продолжала атаки на гражданскую инфраструктуру ряда областей Украины, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

В течение суток оккупанты 400 раз били по Запорожской области

Одна женщина погибла в результате вражеских обстрелов Васильевского района. Один мужчина ранен во время артобстрела россиянами Гуляйполя. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов. Войска РФ нанесли 1 авиационный удар по Малой Токмачке, сообщили в ОВА.

144 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 15 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 240 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Приморского.

В Харьковской области под обстрелами находились 15 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Лиман, Ивашки, Шестаково и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В с. Кругляковка Купянского района произошел обстрел УМПБ – Д30. Поврежден 1 жилой дом, автомобиль. В с. Слатино в результате обстрела КАБ повреждено частное предприятие. Также повреждено остекление 12 окон многоквартирного жилого дома и выбиты окна в частном жилом доме. Пострадала 51-летняя женщина.

В Богодуховском районе в с. Ивашки в результате минометного обстрела повреждены 2 частных дома, 1 хозяйственная постройка. В Чугуевском р-не в с. Мартово 64-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве. В с. Малая Волчь Чугуевского района в результате сброса боеприпасов с дрона погибла 57-летняя женщина.

В Херсонской области ранены три человека

В минувшие сутки противник обстреливал Кизомис, Огромное, Белозерку, Понятовку, Садовое, Никольское, Берислав, Дудчаны, Качкаровку, Одрадокаменку, Казацкое и город Херсон, сообщил глава области Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 многоэтажки и 15 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровода. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

Агрессор продолжал атаки на Никопольщину

По райцентру и Красногригорьевской общине ударил дронами. Мировское общество обстреляло из тяжелой артиллерии. Изуродованный частный дом. Жители невредимы, сообщают в ОВА.

Взрыв раздался и в Днепровском районе. Враг ударил по инфраструктурному объекту. Люди целые. Последствия уточняются.

В Днепре к врачам обратилась еще одна женщина, раненая из-за падения обломков ракеты накануне. Таким образом, в общей сложности пострадавших в области – 13. Среди них один ребенок.

В Николаевской области была атака дроном

Вчера, 14 апреля, в 11:56 враг направил БПЛА типа "Ланцет", а в 11:57 дрон-камикадзе типа FPV по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет, сообщает глава ОВА Виталий Ким. Трижды артиллерийские обстрелы фиксировались на территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В Сумской области – 17 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы 17 взрывов, сообщили в ОВА.

Обстрелы потерпели Великописаревская (россияне сбросили на территорию общины 11 мин), Шалыгинская и Свесская (5 взрывов) общины.

В Донецкой области есть погибшие

За 14 апреля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Очеретино. Еще 2 человека в области в сутки получили ранения, информируют в ОВА.